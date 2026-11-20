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Il sistema di allerte terremoti di Android è attivo in Italia e può avvisare gli utenti quando rileva un sisma nelle vicinanze, talvolta con qualche secondo di anticipo.

Gli smartphone rilevano vibrazioni tramite gli accelerometri e confrontano i segnali raccolti per identificare terremoti di magnitudo pari o superiore a 4,5.

Tre livelli di notifica indicano la gravità delle scosse previste; la funzione si controlla nelle impostazioni Android, ma il preavviso non è garantito.

Il sistema di allerte terremoti di Android è ora disponibile anche in Italia. Google ha annunciato l’attivazione del servizio, che permette agli smartphone compatibili di avvisare gli utenti quando viene rilevato un terremoto nelle vicinanze. In alcuni casi, la notifica può arrivare qualche secondo prima che le scosse raggiungano la zona in cui si trova il dispositivo.

In un Paese come l’Italia, dove diverse regioni sono esposte a un elevato rischio sismico, anche pochi secondi di preavviso possono essere preziosi per cercare riparo e adottare le prime misure di sicurezza.

Introdotto nel 2021, il servizio ha già inviato oltre un miliardo di avvisi in tutto il mondo, secondo i dati comunicati da Google. Con l’ultimo ampliamento, la copertura è passata da 98 a oltre 200 aree geografiche.

Come funziona il sistema di allerte terremoti di Android

Il sistema sfrutta gli accelerometri integrati negli smartphone Android, gli stessi sensori che normalmente rilevano i movimenti del telefono. Questi componenti sono in grado di riconoscere anche vibrazioni potenzialmente associate a un terremoto.

Quando uno smartphone rileva un movimento sospetto, invia un segnale ai server di Google insieme a informazioni approssimative sulla posizione. I dati vengono confrontati con quelli raccolti da altri dispositivi per capire se sia effettivamente in corso un terremoto.

Se il sistema identifica un evento sismico, Android può inviare una notifica agli utenti che si trovano nelle zone potenzialmente interessate.

Gli avvisi riguardano terremoti di magnitudo pari o superiore a 4,5. Il tipo di notifica dipende dall’intensità delle scosse previste nella posizione dell’utente, che può essere diversa dalla magnitudo complessiva del terremoto.

Quali notifiche invia Android quando rileva un terremoto

Google ha previsto tre livelli di allerta, che cambiano in base all’intensità delle scosse attese.

L’ Allerta Attenzione viene inviata quando sono previste vibrazioni leggere. La notifica rispetta le impostazioni audio dello smartphone, compresa l’eventuale modalità Non disturbare.

viene inviata quando sono previste vibrazioni leggere. La notifica rispetta le impostazioni audio dello smartphone, compresa l’eventuale modalità Non disturbare. L’ Allerta Preparati riguarda invece le scosse più intense. Invita l’utente a prepararsi e può essere visualizzata anche quando è attiva la modalità Non disturbare.

riguarda invece le scosse più intense. Invita l’utente a prepararsi e può essere visualizzata anche quando è attiva la modalità Non disturbare. Nei casi più gravi, l’Allerta Intervieni compare a tutto schermo e riproduce un segnale sonoro anche se il telefono è silenziato. La notifica mostra alcune indicazioni per proteggersi immediatamente, come abbassarsi e ripararsi sotto un mobile robusto.

Google ha annunciato anche alcune novità per l’Allerta Preparati. Nei prossimi mesi, la notifica mostrerà una mappa dell’area interessata e la magnitudo stimata del terremoto. Sarà presente anche un pulsante per consultare gli aggiornamenti sull’evento sismico.

Come attivare le allerte terremoti su Android in Italia

Per verificare che il servizio sia attivo, bisogna aprire le Impostazioni dello smartphone Android e accedere alla sezione Sicurezza ed emergenza. Qui si trova la voce Allerte terremoti, dalla quale è possibile controllare che la funzione sia abilitata.

Il percorso potrebbe cambiare a seconda del dispositivo. Per trovare rapidamente l’opzione, basta cercare “Allerte terremoti” nella barra di ricerca delle impostazioni.

È importante anche mantenere attiva la localizzazione, necessaria per individuare gli avvisi relativi alla propria area geografica.

Il sistema presenta comunque alcuni limiti. Non tutti i terremoti possono essere rilevati in anticipo e non è garantito che la notifica arrivi prima delle scosse. Il tempo di preavviso dipende dalla distanza dall’epicentro e dalla rapidità con cui viene identificato l’evento sismico.