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Dal Nord travolto dai temporali al Sud stretto nella morsa del caldo: cosa lega fenomeni opposti e perché il clima li rende più intensi

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Il Nord Italia sta vivendo temporali eccezionali con grandine gigante e vento forte dovuti a supercelle organizzate su una Pianura Padana intrappolata tra aria calda e correnti fresche.

Un Mediterraneo molto più caldo del normale fornisce vapore e energia extra, amplificando grandine, nubifragi e attività elettrica simile a sistemi convettivi tropicali.

Il riscaldamento globale innalza la base termica delle ondate estive: ci attendono fasi di caldo intenso alternate a rotture violente e allerta meteo sempre più centrale.

Grandine sempre più grosse, violente raffiche di vento, pioggia torrenziale: l’allerta temporale (attualmente di media intensità) è ancora una realtà, così come il bollino rosso in molte città.

Se tra il 15 e il 16 luglio il Nord Italia ha vissuto una delle giornate meteorologiche più delicate dell’estate, al Sud si continua a soffrire per le ondate di calore. Dietro la cronaca delle allerta, però, c’è una domanda più grande: perché questi fenomeni stanno diventando la norma delle nostre estati?

Cosa sta succedendo al Nord Italia?

La risposta è: per via del riscaldamento globale, di origine antropica, ovvero umana. Ma al motivo, ci arriveremo: intanto, partiamo da cosa sta accadendo. Nel pomeriggio del 15 luglio il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per gran parte delle regioni settentrionali, con allerta per rischio temporali su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

A colpire, però, è stata soprattutto la valutazione dello European Storm Forecast Experiment (Estofex), l’ente che monitora i fenomeni severi sul continente: per la prima volta nel 2026 è scattato il livello 3, il gradino più alto della sua scala di rischio.

Le previsioni indicavano temporali organizzati tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con grandine fino a 5-8 centimetri di diametro, nubifragi e raffiche oltre i 130 chilometri orari.

La realtà ha confermato lo scenario: un vasto sistema convettivo a mesoscala ha attraversato la Pianura Padana fino alla Romagna, mentre sul Torinese cadevano chicchi grandi come noci.

I bollini rossi al Sud Italia

Come accennavamo, però, il resto del Paese continua a bollire. Il culmine della terza ondata di calore è atteso tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con sedici città da bollino rosso (tra cui Roma, Palermo, Bari, Firenze e Campobasso) e punte previste di 45°C nelle zone interne della Sardegna, 42 a Nuoro e oltre 40 tra Sicilia e Puglia.

Se questo spacco è già esplicativo di suo, la cosa più importante da sapere è che proprio l’enorme massa di aria rovente la causa dei fenomeni meteorologici sempre più violenti a cui stiamo assistendo e, purtroppo, continueremo ad assistere.

Il carburante dei temporali: perché il caldo conta?

Cerchiamo di spiegarci meglio: l’aria caldissima e umida accumulata sulla Pianura Padana rappresenta una gigantesca riserva di energia, che i meteorologi misurano con un indice chiamato CAPE: più questo valore sale, più violente possono diventare le correnti ascendenti quando l’atmosfera si mette in moto.

La scintilla è arrivata da una perturbazione in quota in discesa dalla Francia verso le Alpi. Lo scontro tra l’aria rovente dei bassi strati e quella più fresca in arrivo dall’alto ha reso l’atmosfera instabile, mentre il wind shear (la variazione del vento in velocità e direzione con la quota) ha permesso ai temporali di organizzarsi in supercelle, le strutture più durature e violente.

Al loro interno le correnti ascendenti tengono i chicchi di grandine sospesi nella nube a lungo: a ogni giro accumulano nuovi strati di ghiaccio e crescono di dimensione, fino a diventare proiettili.

Un Mediterraneo mai così caldo

Il secondo ingrediente arriva dal mare. Quest’estate il Mediterraneo ha registrato anomalie termiche eccezionali, con scarti fino a 8 gradi sopra la media e acque superficiali arrivate a toccare i 29°C nel Mar Ligure. Un mare così caldo evapora molto di più, pompando nell’atmosfera enormi quantità di vapore acqueo.

Quel vapore è il motore dei temporali: più umidità disponibile significa più energia da liberare, correnti verticali più intense, grandine più grossa e un’attività elettrica che gli esperti ormai paragonano a quella dei grandi sistemi convettivi tropicali.

Il riscaldamento del Mediterraneo, tra i bacini che si stanno scaldando più in fretta al mondo, agisce da moltiplicatore su ogni episodio di instabilità.

La Pianura Padana è la “hail alley” d’Europa

C’è poi un fattore geografico che rende il Nord Italia particolarmente esposto. La Pianura Padana è una sorta di catino: chiusa dalle Alpi a nord e a ovest, aperta verso l’Adriatico e alimentata dall’umidità del Mediterraneo.

D’estate il terreno si arroventa, l’aria calda ristagna e si carica di vapore; quando dall’Europa centrale scivola una massa d’aria più fresca, lo scontro è inevitabile.

I climatologi hanno soprannominato quest’area la “hail alley” europea, il corridoio della grandine, mettendola sullo stesso piano delle Grandi Pianure americane.

Cosa dobbiamo aspettarci?

Inutile dire che alla base di tutto questo, c’è il riscaldamento globale, che agisce come un amplificatore: prende meccanismi atmosferici che esistono da sempre e li porta a un livello di intensità superiore.

Le masse d’aria estive sul Mediterraneo sono oggi mediamente più calde rispetto a cinquant’anni fa, quindi ogni ondata di calore parte da una base più alta e ogni temporale trova più energia a disposizione.

Lo schema visto a metà luglio è destinato a ripetersi: lunghe fasi di caldo opprimente interrotte da rotture violente, con fenomeni brevi e localizzati capaci però di produrre danni ingenti in poche ore.