Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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In queste ore, una vasta anomalia ha interessato il panorama digitale europeo, rendendo inaccessibili numerosi portali di primaria importanza, in molti casi legati a enti pubblici. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe ipotizzare in questi scenari, non ci troviamo di fronte a un attacco informatico su larga scala.

Si tratta, bensì, di una misura di sicurezza preventiva, messa in atto in attesa di un importante aggiornamento di sistema. Tutto ruota intorno a PHP, uno dei componenti fondamentali del web, la cui vulnerabilità rischia di esporre diversi portali a enormi rischi di sicurezza. Andiamo ad analizzare il problema.

L’impatto sui servizi digitali in Europa

La sospensione dei servizi ha coinvolto enti governativi, infrastrutture critiche e istituzioni accademiche in diverse nazioni. Anche il settore privato ha subito il colpo, con vari casi riscontrati.

Ad esempio, resta ancora indisponibile il sito info.gouv.fr, portale di informazione ufficiale del Governo della Repubblica Francese, che nella Home Page mostra il seguente messaggio che avvisa gli utenti in merito alla temporanea indisponibilità del servizio.

Cosa è successo

Il motivo alla base di questo temporaneo “spegnimento” della rete istituzionale europea è legato a PHP. Per comprendere la portata dell’evento senza scendere in eccessivi tecnicismi, è sufficiente sapere che PHP è uno dei “motori” principali su cui si basa il funzionamento di gran parte dei siti web a livello globale.

È, in sostanza, il linguaggio che permette alle pagine internet di essere dinamiche e interattive e, quindi, rappresenta un componente oggi fondamentale per poter garantire a un sito web di adattarsi alle esigenze degli utenti e offrire un servizio completo e moderno.

Quando viene individuata una potenziale debolezza in un sistema così diffuso, gli sviluppatori rilasciano un “aggiornamento correttivo” per riparare la falla prima che possa essere sfruttata da malintenzionati. In questo caso, il problema è legato a due vulnerabilità critiche.

La patch è stata rilasciata nel pomeriggio del 21 ottobre 2026 dal team di sviluppo di PHP. Chiaramente, ci sono dei tempi tecnici per l’implementazione. Il problema dovrebbe essere risolto nel corso dei prossimi giorni.

La priorità della sicurezza informatica

La decisione di mettere offline volontariamente piattaforme di tale rilevanza rappresenta un cambiamento di paradigma nella gestione della sicurezza informatica. Invece di attendere l’aggiornamento mantenendo i siti online e correndo il rischio di subire intrusioni nel lasso di tempo precedente alla correzione, i responsabili IT hanno optato per la massima prudenza.

Disattivare i servizi fino all’effettiva installazione dell’aggiornamento garantisce che nessun dato sensibile possa essere compromesso. Si tratta di un disagio calcolato, che dimostra un elevato livello di maturità e prontezza da parte delle istituzioni europee nella gestione delle infrastrutture digitali critiche.

Staremo a vedere quanto tempo ci vorrà per il ripristino dei servizi che ora sono offline. La patch dovrebbe eliminare qualsiasi rischio legato alle due vulnerabilità individuate nel corso di questa settimana.