La foto di un pitone che esce dal water di un'abitazione ha gettato un'intera comunità nel panico, ma era solo IA e lo scherzo innocente di un bimbo.

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Per quasi 48 ore, in provincia di Ancona hanno cercato un pitone reale mai esistito. Nessun rettile in fuga, in quel di Castelfidardo: si trattava semplicemente di una foto fake creata con l’intelligenza artificiale, da un bambino di appena 9 anni. Uno scherzo diventato virale tra social e cronache locali, che riaccende un dibattito importante e quanto mai attuale: l’accesso precoce dei minori agli strumenti generativi.

La ricostruzione dello scherzo e l’intervento dei soccorsi

Tutto è iniziato lo scorso giovedì, intorno alle ore 20:00. Un bambino stava giocando in casa con un’amica quando ha deciso di andare in bagno, con la scusa di farsi qualche selfie allo specchio. Arrivato nella stanza, però, ha fotografato il water e, usando un’app di intelligenza artificiale, vi ha aggiunto un pitone reale.

Tornato dagli adulti presenti in casa, ha mostrato loro l’immagine, dicendo di aver sentito uno strano rumore e aperto la finestra per far fuggire il rettile. Da qui, il panico: hanno allertato il 112, poi bloccato con stracci la porta in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco di Osimo. Questi, in ultimo, sono arrivati nell’abitazione ma non hanno trovato nulla.

Come è stata smascherata la foto fake

Il caso è stato chiuso in meno di 48 ore, grazie ai Carabinieri Forestali del nucleo Cites, specializzato nelle specie esotiche. Dopo un sopralluogo nell’abitazione, hanno acquisito il file originale dallo smartphone del bambino che, davanti alle verifiche, ha confessato lo scherzo, chiedendo scusa per l’allarme provocato.

Lo scatto era privo di logo o watermark, ma presentava dei segnali sospetti. Paolo Clini, direttore del dipartimento Intelligenza artificiale dell’Università Politecnica delle Marche, ne ha evidenziato alcuni, come i bordi sfumati del serpente, mentre altre ricostruzioni hanno notato anomalie di luci e ombre. Non essendo imputabile sotto i 14 anni, non è scattata alcuna denuncia per procurato allarme e l’indagine è stata archiviata.

Il dibattito su IA generative e minori

È stato sempre il professor Clini a puntare l’accento su una questione più che mai attuale: la gestione delle IA generative da parte di minori, senza la supervisione di un adulto. “A me colpisce soprattutto la sproporzione: un bambino di nove anni ha potuto mettere in movimento adulti, soccorritori, verifiche e circuiti dell’informazione attorno a qualcosa che non esisteva“, riflette in un interessante articolo.

Senza puntare il dito contro i genitori del bambino (“Non possiamo trasformare queste lacune in un processo pubblico alla sua famiglia”), si è chiesto: “Quali capacità stiamo consegnando ai bambini, e quale preparazione accompagna questa consegna?”.

Clini ha ribadito l’importanza di segnalare sempre le immagini sintetiche, ma non solo: è necessario parlare di questi strumenti e dell’impatto che possono generare già nelle scuole. “Vorrei che Castelfidardo diventasse un punto di partenza: per percorsi educativi fin dall’infanzia, per una formazione accessibile alle famiglie, per protezioni migliori e per una cultura della verifica condivisa. Il bambino ha nove anni. La responsabilità di costruire un mondo capace di accompagnarlo è nostra”.