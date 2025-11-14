Alibaba presenta Quark AI Glasses S1, l'assistente AI da indossare ogni giorno

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Alibaba

In Sintesi

Alibaba, il colosso tecnologico cinese, ha lanciato i suoi primi occhiali intelligenti sviluppati internamente, i Quark AI Glasses S1.

Questo segna un passo cruciale per l’azienda che mira a consolidare la sua presenza nel settore dell’intelligenza artificiale consumer fornendo un “assistente AI indossabile” alimentato dal suo LLM, Qwen.

Il mercato degli occhiali smart continua a crescere e ad attirare nuovi protagonisti, tra questi anche Alibaba, il colosso cinese della tecnologia, che ha scelto di investire in questo segmento in rapida evoluzione annunciando i suoi primi occhiali intelligenti sviluppati internamente: i Quark AI Glasses S1.

Si tratta di un passo cruciale per questa azienda che non solo vuole esplorare altri rami del settore tech, ma mira anche a consolidare la propria presenza nel settore dell’intelligenza artificiale consumer, offrendo un dispositivo pensato come estensione naturale dei propri servizi basati su AI.

Cosa possono fare i Quark AI Glasses S1

Secondo la descrizione condivisa da Alibaba i Quark AI Glasses S1 sono una sorta di “assistente AI indossabile”, capace di integrarsi nella vita quotidiana grazie al supporto del suo Large Language Model proprietario, Qwen. L’idea è quella di offrire un’interazione continua e immediata con l’intelligenza artificiale, trasformando gli occhiali in un punto di accesso costante e discreto.

Tra le funzioni disponibili ci sono: traduzione in tempo reale, riconoscimento di oggetti e scene, registrazione POV e comandi vocali naturali. Un mix di strumenti utile non solo per l’intrattenimento o la produttività, ma anche per semplificare attività quotidiane come la ricerca di informazioni contestuali o la cattura di foto e video senza dover estrarre lo smartphone.

Le specifiche tecniche degli smart glasses di Alibaba

Per quanto riguarda l’hardware, i Quark AI Glasses S1 hanno un display MicroLED monocromatico con luminosità massima di 2.300 nit, un valore particolarmente elevato per un dispositivo indossabile, che promette buona leggibilità anche all’aperto. Non manca il supporto a lenti correttive.

Il dispositivo è basato sul chip Qualcomm Snapdragon AR1, progettato specificamente per le elaborazioni legate alla realtà aumentata. La parte audio sfrutta invece un BES BES2800 compatibile con Bluetooth 5.4 e Wi-Fi 6, accompagnato da cinque microfoni (incluso uno a conduzione ossea) e due speaker da 10 mm.

Molto interessante anche la presenza di una fotocamera Sony IMX681, che consente di scattare foto a 4.032×3.024 pixel e registrare video 3K a 30 fps. Sono presenti stabilizzazione elettronica, modalità notturna e lo scatto rapido.

Una delle caratteristiche principali dei Quark AI Glasses S1 riguarda l’alimentazione, con Alibaba che ha scelto un sistema modulare basato su due batterie da 280 mAh, facilmente sostituibili dall’utente. Per la ricarica sono previsti diversi accessori: una MiniBag dock da 700 mAh, una custodia da 2.500 mAh e una clip USB-C capace di ripristinare il 50% dell’energia in circa 10 minuti.

Lato autonomia, l’azienda cinese dichiara fino a 7 ore di utilizzo attivo, cioè con chiamate, riproduzione musicale, navigazione e registrazione di brevi video, mentre con lo standby si sale a 25 ore. Infine gli occhiali sono certificati IPX4 e sono capaci di resistere a spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Quark AI Glasses S1 prezzo e disponibilità

Ancora non ci sono conferme al riguardo ma pare proprio che questa prima generazione dei Quark AI Glasses S1 difficilmente arriverà sul mercato globale con Alibaba che potrebbe lasciare i suoi smart glasses in esclusiva per il mercato cinese. Del resto, un potenziale arrivo in Europa costringerebbe il colosso della tecnologia a rivedere la sua AI in base alle norme del Digital Markets Act, cosa che difficilmente si concilia con le politiche delle aziende del sol levante.

Il prodotto è già in preordine in Cina e debutterà ufficialmente il 27 novembre al prezzo di 3.999 renminbi, pari a 482,87 euro.