Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Cercare “calcio” su Instagram, scorrere 15 video, mettere 5 like: basta questo per ricevere il primo contenuto tossico in meno di 90 secondi. A dirlo è il report Suggerito per te. Manosfera, femosfera e prevenzione primaria della violenza di genere in Italia, pubblicato da ActionAid il 12 novembre. Curata da Silvia Semenzin e Isabella Orfano con Rossella Silvestre, la prima ricerca dell’organizzazione in Italia sulle narrazioni misogine e antifemministe online dimostra come l’algoritmo orienti i feed, anche partendo da interessi neutri.

L’esperimento su Instagram

Tra il 10 e il 21 settembre, le ricercatrici hanno svolto un test pratico su Instagram, usato in Italia da circa 30 milioni di persone. Hanno creato quattro profili di 21enni, 2 maschili e 2 femminili riconoscibili solo dal nome, analizzando poi 1.400 video. I 2 profili “di controllo”, quelli usati per confronto senza ricerche né “mi piace”, non hanno mai superato il 10% di contenuti tossici.

Sul profilo maschile attivo, tutto è cambiato. È bastato cercare “calcio”, scorrere 15 video e mettere 5 like per ricevere, in meno di 90 secondi, il primo contenuto sul mito del “vero uomo” tra soldi e successo. In meno di 10 minuti e 122 video, cercando solo temi neutri come calcio, videogiochi o finanza, è comparso il primo filmato apertamente misogino, cioè di disprezzo verso le donne. Dopo 7 sessioni, il 94% dei video proposti (47 su 50) era tossico, mentre dopo tre giorni di pausa quelli ostili alle donne salivano dal 46% al 57%.

Cosa sono la manosfera e i profili ponte

Nello studio, come rivela il titolo dello stesso, viene usato un termine particolare: manosfera. Questa parola indica la rete di comunità online che presenta il femminismo come un nemico e gli uomini come vittime.

Esaminando 100 pagine Instagram e 50 account su TikTok e Facebook, lo studio ha appurato che solo il 49% di questi tratta direttamente il maschilismo digitale. Il restante 51% riguarda palestra, crescita personale o relazioni, a cui si aggiungono i cosiddetti profili ponte, ovvero pagine seguite anche da oltre 2 milioni di utenti, che introducono queste idee partendo da temi quotidiani.

L’aggressività è esplicita solo nel 6% dei profili, ma su Facebook i comportamenti più “estremi” riguardano l’84%, mentre i toni aggressivi arrivano al 44%. Prevalgono invece toni informativi (31%), consigli sentimentali (22%), ironia (15%) che si esplicano in particolare in 5 figure distinte: divulgatore antifemminista, venditore di corsi di seduzione, militante di estrema destra, provocatore, “donna di valore”.

Quasi un terzo dei profili individuali antifemministi è gestito da donne e, inoltre, quasi la metà dei post cerca la provocazione per fare visualizzazioni. Senza contare che uno su sette vende libri, abbonamenti, corsi, trasformando l’odio in un vero e proprio business.

Cos’è la femosfera e cosa vedono le ragazze

Se per gli uomini si parla di manosfera, per le donne lo studio usa il termine femosfera, nato nel 2018 e che si riferisce a modelli rigidi di femminilità basati su estetica, cura della casa e sulla cosiddetta tradwife, cioè la moglie tradizionale che promuove la sottomissione all’uomo. Sui 1.400 video analizzati, 49 erano apertamente ostili alle donne, nessuno agli uomini.

L’algoritmo divide i ruoli in modo piuttosto netto. Usando i profili di controllo femminili, le ricercatrici hanno appurato che oltre un terzo dei video trattava cucina, casa e cura personale, contro il solo 9% di quelli maschili. Ai profili femminili sono stati mostrati 97 video su casa e pulizie, appena 2 a quelli maschili.

Facendo una ricerca più specifica, la differenza emerge in modo altrettanto netto. Cercando “dating” (cioè “appuntamenti”), il profilo maschile riceveva l’82% di video tossici, mentre quello femminile il 16% (senza odio esplicito), ma con metà dei video su faccende domestiche e consigli per attirare un uomo benestante. Dopo tre giorni di pausa, questi contenuti su casa ed estetica salivano dal 26% al 40%.

Sono risultati con cui ActionAid mostra uno spaccato di realtà ben preciso. Si parla di prevenire la violenza di genere, ma ciò richiede di intervenire anche sugli algoritmi che premiano i contenuti divisivi, per aumentare il tempo speso sulle app. L’organizzazione chiede un Piano nazionale che destini almeno il 40% dei fondi antiviolenza alla prevenzione e l’educazione affettiva nelle scuole, oltre che per un tavolo tecnico sulla violenza digitale. ActionAid sottolinea, inoltre, che è necessario applicare con maggior rigore il Digital Services Act, la legge europea sui servizi digitali, per fermare i guadagni generati dall’odio online.