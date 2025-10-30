Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Alexa+ sta per arrivare anche in Italia. Il nuovo assistente di Amazon è pronto a portare le nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale in ogni casa

In Sintesi

Alexa+ sta per arrivare anche in Italia e, grazie ai nuovi Amazon Echo, l’AI del colosso dell’e-commerce entrerà dentro le nostre abitazioni.

Alexa+ introduce un’architettura conversazionale avanzata, riducendo la latenza e migliorando la capacità di mantenere il contesto della conversazione, diventando un vero assistente proattivo.

Alexa, il celebre assistente vocale di Amazon, si evolve e l’arrivo di Alexa+ segna un passo decisivo verso una forma di interazione più naturale, contestuale e intelligente che coinvolge tutti i dispositivi della smart home.

Ma dietro questo rinnovamento c’è molto più di un “semplice” aggiornamento software e il colosso dell’e-commerce sta scommettendo su una nuova architettura conversazionale, progettata per rendere l’esperienza con i dispositivi Echo più fluida, personalizzata e naturale, portando realmente l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana delle persone, rendendola davvero utile allo scopo.

Lanciata nella primavera del 2025 nel mercato nordamericano e solo in lingua inglese, nei prossimi giorni la nuova piattaforma si prepara ora ad approdare su altri mercati e, naturalmente, in altre lingue tra cui anche l’italiano.

Cosa può fare Alexa+ e cosa cambia per gli utenti

Uno degli obiettivi principali di Alexa+ è quello di rendere l’interazione con l’utente più umana. Per fare questo, Amazon si è concentrato essenzialmente su due caratteristiche principali: la prima è una riduzione della latenza nelle risposte, possibile grazie a un sistema di smart caching, alla pre-elaborazione predittiva delle domande più frequenti e alla memorizzazione locale di informazioni di base.

La seconda caratteristica è l’ottimizzazione dei modelli LLM nel cloud, per ridurre i tempi di accesso e migliorare la capacità dell’assistente di mantenere il contesto della conversazione. Il risultato è un’interazione che si avvicina il più possibile a un dialogo naturale tra due persone, in cui la nuova Alexa riesce a interpretare sfumature, continuità tematica e preferenze personali.

Altra novità interessante è la personalizzazione delle risposte. L’assistente sarà in grado di ricordare informazioni personali e preferenze note in modo da offrire suggerimenti e risposte più mirate e pertinenti, cosa che rende Alexa+ un assistente proattivo a tutti gli effetti.

Inoltre è importante ricordare che l’arrivo di Alexa+ sui mercati internazionali non consiste in una semplice traduzione dei comandi vocali ma è un processo di adattamento linguistico e culturale. Ogni idioma, infatti, porta con sé modi di dire, espressioni, sfumature di tono e contesti d’uso che vanno interpretati di caso in caso. Per fare questo, ci si affida ai Large Language Models (LLM) integrati, che grazie alla loro natura multilingua riescono ad adattarsi più facilmente a nuovi idiomi e a comprendere le abitudini e le sfumature sociali di ciascun Paese per offrire risposte pertinenti e contestuali.

Quando arriva Alexa+ in Italia

Amazon non ha comunicato una data ufficiale per il debutto italiano di Alexa+, ma secondo quanto emerso, il rilascio sarebbe ormai imminente.

Nessuna informazione nemmeno sul modello commerciale che adotterà il colosso dell’e-commerce ma, basandosi su quanto visto per gli USA, è lecito ipotizzare che la nuova piattaforma venga inclusa nei servizi Prime. In alternativa, gli utenti non abbonati al servizio principale potrebbero accedere a Alexa+ tramite una sottoscrizione indipendente.

Infine, per quanto riguarda i dispositivi compatibili con la funzione, non c’è ancora una lista definitiva per il mercato italiano; è probabile che la maggior parte dei dispositivi Echo più recenti, come Echo Dot Max ed Echo Studio, siano già compatibili la nuova interfaccia mentre i device precedenti (se rispettano i requisiti) riceveranno gli specifici aggiornamenti software in un secondo momento.