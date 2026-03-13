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Amazon introduce Sassy, una nuova personalità per Alexa+ pensata per utenti adulti. L’assistente può rispondere con ironia e sarcasmo, mantenendo però limiti precisi.

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Amazon continua a sperimentare nuove modalità di interazione per il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale. Alexa+, la versione aggiornata dell’assistente vocale dell’azienda, introduce ora una personalità pensata esclusivamente per utenti adulti. Si chiama “Sassy” e modifica il modo in cui l’assistente risponde alle domande: il tono diventa più ironico, sarcastico, pungente e, in alcuni casi, può includere anche linguaggio esplicito.

La funzione nasce con l’obiettivo di ampliare le possibilità di personalizzazione di Alexa+ e rendere le conversazioni con l’assistente più dinamiche rispetto allo stile tradizionalmente neutro e cortese che ha sempre caratterizzato Alexa.

Alexa+, cos’è la modalità per adulti “Sassy”?

La modalità Sassy è una nuova personalità che gli utenti possono selezionare su Alexa+. L’idea alla base di questo stile è semplice: aiutare l’utente, ma accompagnare le risposte con commenti ironici e giudizi pungenti.

Le risposte possono includere sarcasmo e anche qualche parola forte, generalmente censurata. Amazon descrive il tono come caratterizzato da “arguzia affilata” e da un sarcasmo giocoso. Questa personalità è stata progettata per rendere le conversazioni più vivaci, mantenendo la funzione informativa dell’assistente, ma aggiungendo un elemento di intrattenimento.

Nell’app Alexa compare inoltre un avviso che segnala la possibile presenza di contenuti considerati “per adulti”. Non si tratta però di un assistente privo di limiti. Amazon ha chiarito che la modalità non entrerà in ambiti come contenuti sessuali espliciti, discorsi d’odio, attività illegali o suggerimenti che possano causare danni a sé stessi o ad altri.

La personalità Sassy si affianca ad altre opzioni introdotte di recente per Alexa+, tra cui Brief, Chill e Sweet, che modificano il tono delle risposte senza alterare le funzionalità dell’assistente.

Come attivare la personalità Alexa?

L’attivazione della modalità Sassy richiede alcuni passaggi aggiuntivi rispetto alle altre personalità disponibili.

Prima di poterla utilizzare, l’utente deve completare un controllo di sicurezza all’interno dell’app Alexa. In alcuni casi questo passaggio può includere una verifica biometrica, come una scansione tramite Face ID sui dispositivi iOS. L’obiettivo è assicurarsi che la funzione venga utilizzata esclusivamente da utenti adulti.

La modalità non è inoltre disponibile quando è attivo Amazon Kids, il sistema di controllo parentale della piattaforma.

Una volta abilitata, la personalità può essere selezionata tramite l’app Alexa nella sezione dedicata allo stile dell’assistente. Le impostazioni sono legate al singolo dispositivo: modificare la personalità su uno smart speaker o su un altro dispositivo compatibile non cambia automaticamente le impostazioni sugli altri.

Cos’è Alexa+?

Alexa+ è la versione aggiornata dell’assistente vocale di Amazon basata su tecnologie di intelligenza artificiale più avanzate rispetto alla Alexa tradizionale. Il sistema punta a offrire conversazioni più naturali e una gamma più ampia di funzioni.

Oltre alle interazioni vocali, l’assistente può essere utilizzato anche tramite app e servizi web. Tra le attività che può gestire rientrano l’organizzazione degli impegni, la pianificazione dei viaggi, la scrittura di e-mail, il controllo dei dispositivi per la casa intelligente e altre operazioni quotidiane.

Per gli utenti Prime, Alexa+ è inclusa senza costi aggiuntivi, mentre chi non è abbonato può accedere alla versione completa tramite un abbonamento mensile da 19,99 dollari.

Amazon sta cercando di rendere Alexa+ più personalizzabile nell’era dell’intelligenza artificiale generativa, introducendo novità come le diverse personalità dell’assistente.