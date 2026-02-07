Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Alexa Plus è arrivata negli Stati Uniti e porta l’intelligenza artificiale nei salotti: come funziona davvero, cosa cambia per gli utenti e quando è previsto l’arrivo in Italia

L’intelligenza artificiale prende spazio (ancora di più) nei salotti diventando ulteriormente una compagna domestica, in grado non solo di rispondere, ma anche di “capire” di più di quello che le chiediamo. Con Alexa Plus, Amazon trasforma infatti la sua assistente vocale in qualcosa di più, e negli Stati Uniti il cambio di passo non è più un test per pochi.

Il punto, però, non è solo che l’AI parli meglio: è dove vive e quanto entra nelle abitudini, tra musica, liste, calendario, smart home e richieste che non si esauriscono in una frase. Negli USA il rilascio ora è per tutti, mentre in Italia la vicenda, almeno per il moment, è più sfumata.

Il rilascio per tutti negli Stati Uniti (e le condizioni)

Negli Stati Uniti, Alexa Plus è uscita dalla fase sperimentale ed è diventata un servizio accessibile su larga scala a partire dall’inizio di quest’anno. Dopo mesi di test limitati, Amazon ha aperto progressivamente l’accesso agli utenti, fino ad arrivare a una disponibilità estesa che riguarda la maggior parte dei dispositivi compatibili e degli account attivi.

Il passaggio non è stato improvviso, ma costruito per gradi, partendo da gruppi selezionati e arrivando poi a un rilascio generalizzato. Dal punto di vista economico, l’azienda di Bezos ha scelto una strategia molto aggressiva: Alexa Plus è inclusa senza costi aggiuntivi per gli abbonati ad Amazon Prime negli Stati Uniti, trasformandosi di fatto in uno dei servizi “compresi” nel pacchetto, insieme a spedizioni rapide, streaming e altri vantaggi.

Per chi non è iscritto a Prime, è invece previsto un abbonamento separato, con un costo mensile dedicato all’accesso alle funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Una scelta che riflette un obiettivo preciso: spingere l’adozione del nuovo assistente senza creare una barriera immediata all’ingresso per milioni di utenti già fidelizzati.

In questo modo, Amazon può contare su una base ampia per far crescere rapidamente l’utilizzo, raccogliere feedback e rafforzare il ruolo dell’assistente all’interno dell’ecosistema domestico. Il rilascio riguarda sia gli smart speaker Echo più recenti sia molti modelli precedenti, oltre all’app mobile e alla versione web, che permettono di usare Alexa Plus anche senza un dispositivo fisico dedicato. L’attivazione avviene direttamente dall’account Amazon, senza necessità di installare hardware aggiuntivo, e viene gestita come un upgrade software legato al profilo dell’utente.

Le caratteristiche di Alexa Plus

Il cambiamento più evidente introdotto da Alexa Plus riguarda il modo in cui l’assistente dialoga con le persone. Non si limita più a rispondere a comandi brevi e rigidi, ma è progettata per sostenere conversazioni più naturali, contestuali e continue. Questo significa che può tenere conto di ciò che è stato detto poco prima, collegare richieste diverse tra loro e adattare le risposte in base alla situazione, senza costringere l’utente a ripetere ogni volta le stesse informazioni.

Alla base di questo comportamento c’è l’integrazione di modelli linguistici generativi, che nonostante qualche lacuna, permettono ad Alexa di interpretare frasi complesse, richieste articolate e domande formulate in modo spontaneo. In pratica, l’assistente riesce a comprendere meglio le intenzioni, anche quando non vengono espresse in modo diretto, e a restituire risposte più simili a una conversazione che a una semplice esecuzione di ordini.

Dal punto di vista funzionale, Alexa Plus amplia la capacità di gestire attività composte. Può, per esempio, organizzare appuntamenti, creare promemoria collegati tra loro, coordinare più dispositivi della casa intelligente e seguire istruzioni che prevedono diversi passaggi. Questo rende l’interazione meno frammentata e più fluida, soprattutto nelle situazioni quotidiane in cui si alternano richieste pratiche e domande informative.

Un altro aspetto centrale riguarda l’ascolto e l’adattamento nel tempo. Alexa Plus è pensata per memorizzare preferenze, abitudini e contesti d’uso, in modo da proporre risposte sempre più personalizzate. L’assistente può riconoscere schemi ricorrenti, come orari, routine o interessi, e usarli per anticipare bisogni o semplificare alcune operazioni, mantenendo comunque il controllo nelle mani dell’utente attraverso le impostazioni dell’account.

Quando arriverà in Italia?

Se negli USA tutto ciò è già realtà, al momento, Amazon non ha comunicato una data ufficiale per il rilascio completo di Alexa Plus in Italia. A differenza di quanto avvenuto negli Stati Uniti, dove la diffusione è ormai estesa, nel mercato europeo il servizio non è ancora disponibile in forma pubblica e stabile per tutti gli utenti.

Nel nostro Paese, l’accesso ad Alexa Plus è attualmente limitato a casi specifici. Alcuni utenti hanno segnalato la possibilità di provare in anteprima le funzioni basate sull’intelligenza artificiale attraverso programmi di test o attivazioni sperimentali legate all’account, spesso riservate a profili selezionati o a configurazioni particolari dei dispositivi.

In questi casi, l’attivazione avviene come aggiornamento software e può essere revocata in qualsiasi momento, tornando alla versione standard dell’assistente tramite le impostazioni dell’app Alexa. Esistono inoltre situazioni in cui le nuove funzioni possono comparire temporaneamente su dispositivi impostati con lingua inglese e account collegati agli Stati Uniti, ma si tratta di configurazioni non ufficialmente supportate per il mercato italiano. Amazon, in questi casi, non garantisce la stabilità del servizio né l’accesso continuativo alle funzioni avanzate, che possono essere disattivate senza preavviso.