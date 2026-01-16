Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Alexa Plus si attiva automaticamente per alcuni utenti Prime. Ecco come tornare alla vecchia Alexa e perché molti stanno scegliendo di farlo.

Negli ultimi giorni, diversi utenti Amazon Prime hanno scoperto che i propri dispositivi Echo sono passati automaticamente ad Alexa Plus, la nuova versione dell’assistente vocale basata su modelli di intelligenza artificiale generativa. Secondo quanto riportato da più fonti, il cambiamento non sarebbe stato preceduto da una richiesta di consenso esplicita e, per molti, è arrivato senza alcun preavviso.

Cos’è Alexa Plus?

Alexa Plus rappresenta una revisione profonda dell’assistente vocale di Amazon. È pensato per offrire conversazioni più naturali, risposte più articolate e una maggiore capacità di mantenere il contesto tra richieste successive. L’obiettivo è rendere Alexa più competitivo rispetto ad altri assistenti basati su modelli linguistici di grandi dimensioni, come Google Gemini. Un’impostazione che, però, non sembra aver convinto tutti.

Alexa Plus si attiva solo?

Le segnalazioni arrivano soprattutto da Reddit, dove numerosi utenti hanno condiviso screenshot del messaggio inviato da Amazon. Nella comunicazione, l’azienda spiega che, in quanto clienti Prime, Alexa Plus viene attivata gratuitamente e che l’aggiornamento richiede solo pochi minuti, senza necessità di intervento da parte dell’utente.

Perché alcuni utenti vogliono tornare alla vecchia Alexa?

Dalle reazioni raccolte online emergono diverse critiche. Alcuni segnalano tempi di risposta più lunghi rispetto alla versione precedente, altri non apprezzano il nuovo tono della voce o il modo in cui Alexa Plus interviene nelle conversazioni. C’è chi parla di risposte percepite come troppo invadenti o fuori contesto e chi lamenta un aumento delle comunicazioni promozionali legate proprio ad Alexa Plus. È chiaro che si tratta di una versione ancora in evoluzione e che questi aspetti potrebbero essere corretti nel tempo.

Come disattivare Alexa Plus?

Amazon indica una sola procedura ufficiale per tornare alla versione precedente dell’assistente. Dopo l’aggiornamento, è possibile pronunciare “Alexa, exit Alexa+” su uno dei dispositivi associati all’account. Il comando dovrebbe riportare l’assistente alla versione classica.

Alcuni utenti, però, segnalano che il passaggio inverso non sempre funziona al primo tentativo. In certi casi Alexa Plus risponderebbe illustrando i vantaggi dell’aggiornamento invece di eseguire la richiesta, oppure ignorerebbe il comando. Al momento non risulta un’opzione alternativa tramite app o impostazioni dell’account per bloccare in modo definitivo l’upgrade automatico.

Perché continuare con Alexa Plus: i vantaggi

Nonostante le critiche, Alexa Plus introduce alcuni cambiamenti che, per una parte degli utenti, possono rappresentare un valore aggiunto. La nuova versione è progettata per gestire conversazioni più fluide e meno frammentate, riducendo la necessità di ripetere il comando di attivazione e mantenendo il contesto tra una richiesta e l’altra. Un approccio che può risultare utile per chi utilizza Alexa in modo più discorsivo, anziché limitarsi a comandi rapidi.

Alexa Plus è pensata anche per affrontare richieste più complesse. Grazie all’impiego di modelli linguistici avanzati, l’assistente è in grado di seguire istruzioni articolate e di gestire più passaggi consecutivi all’interno della stessa interazione.

Dalle discussioni emerge come la critica principale non riguardi il costo, visto che Alexa Plus è inclusa gratuitamente per i clienti Prime, ma la mancanza di una scelta iniziale. Molti utenti sottolineano che avrebbero preferito un sistema basato sull’adesione volontaria, piuttosto che un’attivazione automatica con possibilità di recesso solo in un secondo momento.

Per ora Amazon sembra considerare Alexa Plus il futuro del suo assistente vocale. L’aggiornamento è già attivo per alcuni utenti su Echo e altri dispositivi compatibili e il rollout potrebbe ampliarsi ulteriormente. A chi resta scettico non rimane, almeno per il momento, che fare un passo indietro affidandosi a un semplice comando vocale.