Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Alexa+ cambia totalmente l'assistente vocale di Amazon: ora è più intelligente e può comunicare in maniera fluida. Cosa può fare di nuovo e quanto costa

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Alexa+ è in Italia, gratuitamente per tutti. Importante annuncio da parte di Amazon, che ha svelato la nuova assistente personale basata sull’IA generativa. È in Accesso Anticipato e promette di cambiare totalmente il modo in cui approcciamo ai dispositivi di questo amatissimo ecosistema.

Per capire quanto importante sia diventata Alexa nella vita di tutti i giorni in Italia, negli ultimi tre anni abbiamo interagito oltre 40 miliardi di volte con “lei”. Dal timer per la pasta alla lista della spesa, dalla gestione dei brani musicali alle addizioni, fino a un po’ di curiosità e alla riproduzione degli audiolibri. Con il nuovo sistema intelligente, però, è possibile ottenere molto altro.

Cosa posso fare con Alexa+

L’assistente digitale di Amazon può ora aiutare concretamente nel quotidiano. Alexa+ è più intelligente e riesce a portare a termine dei compiti complessi. Possiamo effettuare acquisti con la nostra voce, gestire la sicurezza domestica, se la casa ha un sistema domotico installato, scoprire nuovi brani musicali, prenotare un tavolo al ristorante o gestire al meglio i propri impegni, senza dimenticare più un singolo appuntamento.

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Tutto questo avviene tramite conversazioni naturali. Di fatto possiamo dire addio a quel fastidioso obbligo di ripetere “Alexa” per riattivare il dispositivo. Si potrà parlare normalmente, riprendendo anche discorsi lasciati in sospeso in precedenza. Aderendo al programma di Accesso Anticipato, è possibile da oggi, 15 aprile 2026, provare il sistema a costo zero.

I vantaggi

Una delle novità più importanti è la semplicità della conversazione con Alexa+. Niente più parola d’attivazione da ripetere costantemente. Dall’altra parte avremo un assistente digitale che “capisce davvero”.

I ragionamenti scorrono naturalmente e così sarà possibile anche avanzare richieste complesse. Il tutto si basa ora su modelli linguistici avanzati di grandi dimensioni (LLM), grazie ad Amazon Bedrock. In parole povere, l’architettura è completamente nuova e connessa a centinaia di servizi e dispositivi.

“Alexa+ sceglie la musica in base al mood, suggerisce un regalo per un parente e glielo fa recapitare, abbassa il termostato quando le viene detto “Alexa, fa caldo”, prenota un ristorante tenendo conto delle preferenze alimentari della famiglia, suggerisce una ricetta tenendo in considerazione quello che piace di più”.

Importante il grado di personalizzazione, il che rispecchia altri sistemi di intelligenza artificiale che usiamo ogni giorno. Col passare del tempo, proseguendo nell’utilizzo, ci renderemo conto che il dispositivo in casa è diventato “personale”. Di è fatto è la “tua Alexa” che, con ironia, attenzione ed empatia riesce a rispondere in maniera personalizzata, dando precedenza ad esempio a determinati elementi sulla base delle preferenze dimostrate nel tempo, tramite raccolta dati delle conversazioni passate.

“È possibile parlarle della propria routine quotidiana o dei propri progetti e lei aiuterà a rendere la giornata più fluida. Nel caso in cui, per esempio, si dovesse rientrare stanchi dal lavoro, Alexa+ potrebbe abbassare le luci e far partire la propria playlist preferita”.

Ecco altri vantaggi a costo zero:

accessibilità in qualsiasi luogo e, presto, anche da browser, con fluida continuità delle conversazioni, anche passando da un dispositivo all’altro;

è possibile effettuare ordini, lasciandosi consigliare su marchi e prezzi e ricevendo una richiesta di conferma definitiva finale, così da evitare acquisti errati;

il sistema tiene traccia delle consegne in arrivo, dei potenziali resi, delle scadenze e non solo, aiutando a confrontare prodotti e riassumere recensioni;

contribuisce a gestire la casa semplicemente parlando in modo naturale, potendo inoltre impostare più routine personalizzate, completamente con la voce.

Il costo

Nella fase di Accesso Anticipato, Alexa+ sarà a costo zero per tutti. Il nuovo sistema intelligente sarà totalmente gratuito. In una fase successiva, Amazon applicherà un costo di 22,99 euro al mese per i non abbonati a Prime.

I clienti che già pagano un abbonamento, mensile o annuale che sia, hanno invece il sistema incluso tra i vari benefici, fianco a fianco con:

consegne illimitate;

Prime Video;

Amazon Music Prime;

Prime Day;

Festa delle Offerte Prime;

Amazon Luna;

Amazon Photos

Leggi con Prime.

Cosa fare per avere Alexa+

I metodi per avere Alexa+ in Accesso Anticipato sono due: