Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Amazon ha apportato un bel po’ di modifiche negli ultimi anni. Alcune di queste sono risultate meno fortunate di altre. Pensiamo a Rufus, ad esempio, dismesso dopo due anni circa. Il chatbot doveva essere un assistente IA per gli acquisti ma, di fatto, sarà sostituito da un nuovo strumento più ambizioso e meglio integrato.

Si tratta di Alexa for Shopping, che è la fusione tra le capacità di conversazione di Alexa+ e le funzionalità di raccomandazione che Rufus aveva introdotto. Il tutto in nome di un’esperienza di shopping che diventa sempre più personalizzata.

Cosa sa fare

Rufus è ancora presente nelle varie schermate di Amazon, perché il suo addio richiederà un po’ di tempo. Sappiamo che il chatbot ha una sua finestra di chat separata, il che ci porta alla prima grande differenza.

Alexa for Shopping sarà integrato del tutto nella barra di ricerca. L’assistente IA non dovrà essere cercato quindi. Ogni utente sarà guidato in maniera naturale nei propri acquisti. Di fatto questo nuovo assistente diventerà un punto di partenza per gli acquisti online sul marketplace di Bezos.

Secondo aspetto, più importante, è che Alexa for Shopping è gratuito. Disponibile sul sito web, l’app e i dispositivi Echo Show, senza bisogno d’essere abbonati a Prime. L’azienda punta chiaramente a raggiungere il numero più ampio di utilizzatori.

Stiamo parlando di un vero agente IA, in grado di agire e non soltanto rispondere a uno specifico sollecito da parte dell’utente:

può confrontare prodotti, mettendo fianco a fianco due o più articoli, comparando prezzi, recensioni e specifiche tecniche;

può impostare una soglia di prezzo, avvisando l’utente del calo o procedendo, se autorizzato, ad acquistare automaticamente;

è possibile dialogare in maniera naturale, senza dover utilizzare un linguaggio basato sulle keyword;

ha accesso ai dati Amazon, dunque all’inventario completo aggiornato in tempo reale, fornendo informazioni su costi, recensioni, tempi di consegna e non solo.

Proprio quest’ultimo aspetto è forse il più importante. Nella concorrenza con gli altri assistenti IA esterni, infatti, Alexa for Shopping ha il vantaggio di poter accedere a un’area privilegiata. I dati che vanta sono esclusi dai database di Chat GPT e altri.

Alexa for Shopping quando arriva in Italia

Gli utenti Amazon in Italia devono aspettare un po’. Questa è l’unica brutta notizia a riguardo. Per il momento, infatti, Alexa for Shopping è in fase di lancio negli Stati Uniti. Non è ancora stata comunicata una data ufficiale per l’Europa e, nello specifico, l’Italia.

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Rufus era però arrivato da noi soltanto pochi mesi dopo il lancio USA. È ragionevole pensare, quindi, che entro la fine del 2026 lo “switch” possa concretizzarsi. Del resto si tratta di una mossa molto importante, che pone lo shopping tramite IA al centro della scena del marketplace. Non più un progetto secondario, che deve dunque debuttare nel vecchio continente in tempi rapidi.