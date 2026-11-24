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Una fotografia NASA del 2008 mostra dune marziane che sembrano coperte di alberi, un’illusione creata da sabbia scura e ghiaccio secco.

In primavera la sublimazione libera gas che trascina la sabbia; in estate il vento ne cancella le tracce, mentre le cause di un’altra formazione restano ignote.

A Daedalia Planum rocce disposte in file curve ricordano un’impronta digitale; congelamento e scongelamento o attività sismica sono ipotesi ancora da verificare.

Una fotografia scattata dalla NASA nei pressi del polo nord di Marte mostra quello che, a prima vista, sembra un paesaggio ricoperto di alberi. Dalle dune ghiacciate emergono sagome scure che danno l’impressione di trovarsi davanti a una foresta. All’origine di questo curioso fenomeno ci sono i cambiamenti stagionali della superficie marziana.

L’immagine, tornata recentemente a circolare sul web, risale al 7 aprile 2008 ed è stata catturata dalla fotocamera HiRISE, a bordo della sonda Mars Reconnaissance Orbiter della NASA.

Gli alberi su Marte: cosa mostra realmente la fotografia della NASA

Osservando attentamente la fotografia si nota un particolare: quelli che sembrano alberi non proiettano alcuna ombra sul terreno circostante. Basta ruotare l’immagine di 180 gradi per distinguere più facilmente i pendii delle dune e capire come nasce l’illusione ottica.

Come spiegato dalla NASA, le sagome degli apparenti alberi sono formate dalla sabbia scura che scivola lungo i pendii delle dune ricoperte di ghiaccio. Il contrasto con il terreno ghiacciato e la prospettiva da cui è stata scattata la fotografia fanno sembrare queste strisce di sabbia delle strutture verticali.

Durante l’inverno marziano (ricordando che le stagioni hanno durate diverse a causa dell’orbita ellittica del pianeta), le basse temperature delle regioni polari fanno congelare l’anidride carbonica presente nell’atmosfera, ricoprendo le dune con uno strato di ghiaccio secco.

Con l’arrivo della primavera e l’aumento delle temperature ha inizio la sublimazione, il processo attraverso cui il ghiaccio passa direttamente dallo stato solido a quello gassoso, senza diventare liquido.

La luce del Sole attraversa lo strato di ghiaccio e riscalda il terreno sottostante. Il gas che si accumula sotto il ghiaccio può fuoriuscire improvvisamente, trascinando con sé la sabbia, che finisce per scivolare lungo i pendii delle dune.

Nella fotografia del 2008 si distingue persino una piccola nube di polvere, sollevata dalla sabbia in movimento proprio mentre la sonda sorvolava la zona.

Uno studio pubblicato nel 2011 sulla rivista scientifica Science ha documentato quanto questi fenomeni possano modificare il paesaggio marziano. In cinque dune esaminate, i ricercatori hanno osservato un avanzamento della base dei pendii compreso tra 2,2 e 4,7 metri in un solo anno marziano.

Durante l’estate, quando il ghiaccio scompare, il vento ridistribuisce la sabbia e cancella gradualmente le tracce della foresta fantasma.

Un nuovo mistero su Marte: le rocce disposte come un’impronta digitale

C’è un’altra formazione geologica fotografata su Marte di cui gli scienziati non conoscono ancora l’origine.

Nell’agosto del 2024, la fotocamera HiRISE ha individuato nella regione di Daedalia Planum, nei pressi dell’equatore marziano, numerose rocce disposte lungo file curve, distanti tra loro dai 5 ai 10 metri. Viste dall’alto, ricordano il disegno di un’enorme impronta digitale.

Sulla Terra si osservano formazioni simili nelle zone in cui il terreno è soggetto a ripetuti cicli di congelamento e scongelamento, un fenomeno che favorisce la separazione delle rocce dai sedimenti più fini.

Tra le possibili spiegazioni c’è anche l’attività sismica: le vibrazioni del terreno potrebbero favorire lo spostamento delle rocce a seconda delle loro dimensioni. Nessuna delle due ipotesi, per il momento, è stata confermata per le formazioni di Daedalia Planum.