Al minimo storico gli auricolari ideali per musica, video e chiamate

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Audio bilanciato, 48 ore di autonomia, IPX7 e microfoni ENC: auricolari ideali per musica, video e chiamate. Promo da cogliere ora su Amazon.

Amazon

Offerta da prendere al volo per chi cerca auricolari wireless versatili e affidabili: le Cuffie Bluetooth 5.4 scendono di prezzo con uno sconto del 72% su Amazon. Grazie al taglio di prezzo del 72%, questi auricolari diventano una scelta ideale per musica, video e chiamate quotidiane.

La resa sonora è descritta come nitida e bilanciata, con bassi presenti senza eccessi, mentre la connessione è stabile e immediata. Convince l’autonomia complessiva, estesa dalla custodia di ricarica, e il comfort: sono leggeri e comodi anche per lunghe sessioni. Valida anche la gestione delle chiamate, con voce chiara e buona soppressione dei rumori, e la protezione dagli schizzi e dal sudore completa il profilo per l’uso in mobilità.

Cuffie Bluetooth 5.4

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Cuffie Bluetooth 5.4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il prezzo scende a 24,99€ con uno sconto del 72%. Considerando il taglio di prezzo, il risparmio è di circa 64€ rispetto al valore di partenza. Un affare per chi desidera un paio di auricolari completi a un costo contenuto, ideale per l’uso di tutti i giorni tra musica, video, podcast e telefonate.

La combinazione tra prezzo attuale e dotazione rende queste cuffie una proposta particolarmente competitiva nella fascia economica, con caratteristiche che puntano su autonomia, praticità e solidità della connessione.

Cuffie Bluetooth 5.4

Cuffie Bluetooth 5.4: le caratteristiche tecniche

Il cuore del prodotto è il Bluetooth 5.4 con supporto ai protocolli HFP/HSP/A2DP/AVRCP e accoppiamento automatico all’apertura della custodia. La portata può raggiungere 15 metri, garantendo stabilità e reattività anche in movimento.

La qualità audio è affidata a driver da 13 mm con diaframma composito per uno stereo HiFi più pulito e controllato. In chiamata entrano in gioco 4 microfoni con ENC, capaci di sopprimere fino al 90% del rumore di fondo per una voce più chiara.

Capitolo autonomia: fino a 6–8 ore di ascolto con una singola carica, estese fino a 48 ore totali grazie alla custodia. Il display LED indica con precisione la carica residua degli auricolari e del case. Ogni auricolare pesa circa 3 g e il design è pensato per il comfort prolungato. La certificazione IPX7 li rende adatti a sudore, schizzi e pioggia leggera.

Presenti i controlli touch per gestione tracce, volume, chiamate e funzioni rapide, oltre all’ampia compatibilità con dispositivi iOS e Android (anche versioni precedenti del Bluetooth) e con notebook. Marca Donerton, modello W90.

Cuffie Bluetooth 5.4