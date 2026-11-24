Da oggi trovi le AirPods Pro 3 in promo con uno sconto del 24% e approfitti del prezzo più basso di sempre su Amazon. Cancellazione attiva del rumore e ottima qualità del suono.

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Una vera offerta da Black Friday che non devi assolutamente farti scappare. E non stiamo esagerando. Parliamo dell’occasione lampo disponibile per le AirPods Pro 3, ultima versione delle cuffie premium lanciate sul mercato da pochi mesi. Auricolari Bluetooth che integrano le migliori tecnologie del momento, a partire da una cancellazione attiva del rumore che ti isola completamente dai suoni esterni per farti godere al massimo dei tuoi brani preferiti. Non manca l’audio spaziale e anche la rilevazione della frequenza cardiaca, una caratteristica innovativa e che non trovi su altri modelli. Come detto, l’offerta disponibile oggi lo fa diventare un vero best-buy. Grazie allo sconto del 24% il prezzo scende al minimo su Amazon e risparmi 60 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarle in 5 rate a tasso zero. Un vero affare che non devi farti scappare e che può terminare da un momento all’altro.

AirPods Pro 3 189,00 € -24% 249,00 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

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AirPods Pro 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per le AirPods Pro 3. Grazie allo sconto del 24% il prezzo scende a 189 euro e risparmi 60 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico su Amazon, come confermato da Rufus, l’assistente AI disponibile sulla piattaforma di e-commerce. La promo si completa con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 37,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità delle cuffie è immediata e acquistandole oggi le ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027 e puoi già comprarle oggi in vista del Natale.

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AirPods Pro 3: le caratteristiche tecniche

Gli AirPods Pro 3 sono basati sul chip Apple H2. Il punto di forza è la cancellazione attiva del rumore, che elimina tutti i rumori provenienti dall’esterno e ti permette di concentrarti esclusivamente sul suono. Sono presenti anche l’Audio adattivo e la modalità Trasparenza di nuova generazione, oltre all’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa.

La grande novità è il sensore di frequenza cardiaca integrato negli auricolari, che con una luce a impulsi invisibile rileva i battiti 256 volte al secondo e, insieme agli accelerometri, supporta 50 tipi di allenamento nell’app Fitness. Gli auricolari hanno la certificazione IP57 contro polvere, sudore e acqua e sono pensati per l’attività fisica.

L’autonomia arriva fino a 8 ore di ascolto con ANC attiva. Con la custodia si arriva a circa 24 ore complessive. La custodia di ricarica supporta MagSafe, la ricarica wireless Qi, la porta USB-C e il cavo di ricarica dell’Apple Watch, e ha un altoparlante integrato per la funzione di ricerca.

Tra le funzioni ci sono la Traduzione in tempo reale con Apple Intelligence, la Posizione precisa con Ultra Wideband di ultima generazione, il test dell’udito e la funzione di apparecchio acustico per la perdita dell’udito da lieve a moderata, oltre alla protezione dell’udito. Se cerchi il meglio nell’ascolto della musica, le AirPods Pro 3 sono le cuffie che fanno per te.

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