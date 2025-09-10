Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Oltre agli iPhone 17, Apple ha svelato diversi altri prodotti in occasione dell’evento di lancio tenuto nelle ultime ore. Ad arricchire la gamma della casa di Cupertino arrivano le nuove AirPods Pro 3, che diventano il modello top di gamma dell’offerta di cuffie true wireless di Apple, e i nuovi Apple Watch Series 11, Ultra 3 e SE 3.

AirPods Pro 3, novità e prezzi

Le nuove AirPods Pro 3 propongono un design leggermente modificato, per adattarsi meglio al condotto uditivo, hanno cinque diverse taglie di gommini e sono certificate IP57, garantendo una buona resistenza a sudore e acqua.

Da segnalare anche un miglioramento della funzione di cancellazione del rumore con l’Active Noise Cancellation che diventa fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Migliora anche l’autonomia, con la possibilità di arrivare fino a 8 ore di ascolto con l’ANC attiva.

Le AirPods Pro 3 sono dotate anche della funzione di traduzione in tempo reale (il supporto all’italiano arriverà entro fine anno) e possono contare su un sensore di frequenza cardiaca basato sulla fotopletismografia.

Le cuffie saranno disponibili dal 19 settembre con un prezzo di 249 euro.

I nuovi Apple Watch, funzioni e prezzi di mercato

Apple ha aggiornato anche la sua gamma di smartwatch. Tra le novità troviamo gli Apple Watch Series 11. Tra le novità troviamo un nuovo vetro con resistenza ai graffi migliorata (due volte superiore), il supporto alla connettività 5G, per le varianti Cellular, e alla ricarica rapida.

L’autonomia arriva a 24 ore (ma bisognerà attendere i test per avere un’idea più precisa). C’è anche un nuovo sistema di valutazione del sonno oltre alla funzione di traduzione live dei messaggi. Il modello arriva sul mercato in due versioni, una da 42 mm e una da 46 mm.

Lo smartwatch parte da 459 euro, per la variante in alluminio. La versione in titanio aerospaziale parte da 809 euro (ed è disponibile solo con connettività GPS + Cellular).

Debutta anche il nuovo entry level Apple Watch SE 3, dotato del chip S10 e della funzione Always On per il display. Lo smartwatch può contare anche su diverse novità per quanto riguarda il monitoraggio della salute, con il sistema di misurazione del sonno, e anche con funzione Crash Detection.

Confermate le due varianti (40 mm e 44 mm). I prezzi partono da 279 euro per la versione da 40 mm e da 309 euro per quella da 44 mm.

A completare la gamma troviamo Apple Watch Ultra 3 che include la connettività satellitare, per inviare SOS, messaggi e posizione in assenza di rete cellulare e rete Wi-Fi.

Il display diventa più grande e può contare su un pannello OLED LTPO3 con refresh rate a 1 Hz per la modalità Always On. L’autonomia può arrivare fino a 42 ore. Lo smartwatch è disponibile in un’unica versione con cassa in titanio aerospaziale da 49 mm e prezzi da 909 euro.

La nuova gamma di smartwatch Apple sarà disponibile dal 19 settembre.