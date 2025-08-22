Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Con iOS 26 le AirPods Pro 2 riceveranno Live Translation, la traduzione in tempo reale basata su Apple Intelligence per superare le barriere linguistiche.

La funzione sarà disponibile solo su alcuni prodotti Apple, tra cui AirPods Pro 2, AirPods 4 e iPhone compatibili con Apple Intelligence.

Le AirPods Pro 2 sono state lanciate da Apple circa tre anni. L’azienda di Cupertino, che ha diverse novità in arrivo per la sua gamma di prodotti, non ha ancora intenzione di sostituirle e si prepara ad aggiungere una nuova funzionalità software destinata a rendere le cuffie true wireless ancora più interessanti. Con l’arrivo di iOS 26 sugli iPhone, infatti, le AirPods Pro 2 dovrebbe ricevere la funzione di traduzione in tempo reale, denominata Live Translation. La conferma arriva da Marcus Mendes di 9to5mac ma la novità era stata anticipata anche da Mark Gurman di Bloomberg.

Come funziona la traduzione in tempo reale

Con Live Translation sarà possibile sostenere conversazioni in tempo reale con un’altra persona andando a superare le barriere linguistiche. Le cuffie e lo smartphone, lavorando in abbinamento, saranno in grado di tradurre le frasi, permettendo a due persone che non parlano la stessa lingua di dialogare tra di loro.

Sarà necessario attendere l’evento di settembre, che porterà al debutto dei nuovi iPhone, per scoprire tutti i dettagli in merito al funzionamento di questo servizio, che utilizzerà le capacità di Apple Intelligence per effettuare traduzioni in tempo reale.

Live Translation, almeno in una prima fase, sarà limitato ad alcune lingue, come già avviene per la funzione di traduzione in tempo reale in Messaggi e FaceTime. L’obiettivo, in ogni caso, è estendere il supporto a un numero sempre maggiore di lingue nei mesi successivi al rilascio.

Su quali AirPods arriva questa funzione

La funzione di Live Translation, che permetterà di tradurre in tempo reale le conversazioni, sarà disponibile solo per alcuni prodotti. Per quanto riguarda le cuffie true wireless, solo le già citate AirPods Pro 2 e le più recenti AirPods 4 dovrebbero essere in grado di poter utilizzare questa funzione.

La scelta di estendere il supporto alle AirPods Pro 2 da parte di Apple conferma come questi auricolari siano ancora molto attuali, nonostante il lancio sia avvenuto circa tre anni fa. Ricordiamo che le cuffie hanno registrato diverse novità legate alla salute lo scorso anno (Protezione dell’udito, Test dell’udito e Modalità apparecchio acustico).

Anche per gli iPhone ci saranno dei limiti. Molto probabilmente, l’uso di Live Translation sarà riservato agli iPhone dotati del supporto ad Apple Intelligence mentre gli smartphone che non possono accedere alla suite AI di Apple non saranno in grado di sfruttare la funzione. Ne sapremo di più a settembre.