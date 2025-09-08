AirPods Pro 2, le cuffie Apple a prezzo stracciato: minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tra le offerte "Back to School" di Apple che troviamo su Amazon ci sono anche le Apple AirPods Pro 2, le cuffie premium dell’azienda di Cupertino diventate oramai uno dei modelli più acquistati nella loro fascia di prezzo. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarle, da oggi le trovi con uno sconto del 29% e al prezzo più basso di sempre. Risparmi ben 80 euro e puoi anche pagarle in 5 rate a tasso zero. Una promo da cogliere al volo e da non farsi assolutamente sfuggire.

Le AirPods Pro 2 sono dotate delle migliori tecnologie sviluppate dall’azienda di Cupertino per i dispositivi audio. A partire dalla presenza del chip H2 che supporta tante funzioni innovative, come ad esempio l’audio spaziale personalizzato e la cancellazione attiva del rumore. Il chip assicura un suono avvolgente e permette di effettuare chiamate chiare e con un audio nitido. Compatibili con qualsiasi smartphone, anche Android, danno il meglio di loro con l’iPhone grazie all’integrazione con Siri. Affare da non farsi scappare.

AirPods Pro 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta da cogliere al volo per le cuffie premium di Apple. Da oggi sono disponibili con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a soli 199 euro, con un risparmio di 80 euro rispetto a quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,80 euro al mese. Condizioni irripetibili per le cuffie più desiderate dagli utenti.

Acquistandole oggi ricevi gli auricolari di Apple nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai a disposizione quattordici giorni nei quali provarle e testarle. Ma difficilmente ne resterai deluso.

AirPods Pro 2: le caratteristiche tecniche

La bontà di questi auricolari è evidenziata anche dal badge "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto e che il sito di e-commerce riserva solamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità. Gli AirPods Pro di seconda generazione sono tra le cuffie wireless migliori che puoi acquistare oggi, grazie a uno sconto che non si vedeva da tempo.

Al centro di ogni auricolare si trova il potente chip H2, che lavora in perfetta sintonia con il driver e l’amplificatore per offrire un suono di qualità eccezionale. Il chip garantisce anche una cancellazione del rumore che permette di isolarti completamente dal mondo esterno e concentrarti sulla tua musica o sul tuo podcast. La modalità Trasparenza adattiva è una funzionalità intelligente che riduce l’intensità dei rumori forti improvvisi, come sirene o utensili da cantiere, per proteggere il tuo udito senza farti perdere il contatto con l’ambiente circostante.

L’esperienza d’ascolto è resa ancora più coinvolgente dall’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, che calibra il suono in base alla forma del tuo orecchio e si adatta ai movimenti della tua testa per un’immersione totale. I controlli touch sul gambo dell’auricolare ti permettono di gestire il volume con un semplice scorrimento.

La custodia di ricarica MagSafe è un accessorio altrettanto innovativo. Oltre a garantire fino a 30 ore di autonomia totale, è dotata di un altoparlante integrato che emette un suono per aiutarti a ritrovarla con l’app Dov’è. Sia gli auricolari che la custodia offrono una resistenza a polvere, sudore e acqua di grado IP54. Gli auricolari sono compatibili con qualsiasi smartphone, ma utilizzandoli con l’iPhone hai accesso anche alle funzioni avanzate di Siri.

