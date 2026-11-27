Le AirPods 5 sono in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo. Comode da indossare, cancellazione attiva del rumore e autonomia prolungata.

Apple

Cala il prezzo delle AirPods 5 e diventano sempre più le cuffie da regalare per Natale. Da oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto del 20% e approfitti di un super prezzo. Lo sconto può sembrare di poco valore, ma si tratta dell’ultimo modello Apple uscito sul mercato da pochissimi mesi. La versione in offerta è quella senza la custodia di ricarica wireless, ma sono dotate della cancellazione del rumore, migliorata anche rispetto al modello precedente. La qualità del suono è una garanzia e Apple ha anche rivisto il design delle AirPods per renderle ancora più ergonomiche. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con l’iPhone e i prodotti Apple. Anche grazie all’integrazione con Siri che rispetto ai modelli precedente fa un ulteriore salto in avanti. Un ottimo affare che non devi assolutamente farti sfuggire.

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AirPods 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in netto calo per le AirPods che troviamo su Amazon al minimo storico, come confermato da Rufus, l’assistente presente sulla piattaforma di e-commerce. Grazie allo sconto del 20% le trovi a un prezzo di 119 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Una vera offerta da Black Friday che non devi farti sfuggire.

Acquistando le cuffie oggi le ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027, in modo da poterle testare con calma, oppure acquistarle già oggi in vista dei regali di Natale.

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AirPods 5: funzionalità e caratteristiche

Gli AirPods 5 sono basati sul chip Apple H2 e hanno un’architettura acustica ridisegnata con EQ adattivo che calibra il suono sulla forma dell’orecchio. Supportano l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa (per il profilo personale serve un iPhone con fotocamera TrueDepth).

La cancellazione attiva del rumore è una delle migliori della categoria e ti permette di isolarti completamente dai suoni provenienti dall’esterno. Sono presenti anche la modalità Trasparenza, l’Audio adattivo che bilancia ANC e Trasparenza in base all’ambiente, il Rilevamento della conversazione e l’Isolamento vocale per le chiamate. I due microfoni beamforming aiutano a ridurre il rumore di fondo, anche con il vento.

Tra le funzioni smart ci sono la Traduzione in tempo reale con Apple Intelligence (disponibile solo per alcuni Paesi), Siri con risposta tramite gesti della testa e il controllo con sensore di pressione sullo stelo per musica e chiamate.

Questa versione ha una custodia di ricarica solo USB-C, senza ricarica wireless né altoparlante per la funzione Dov’è. L’autonomia è di fino a 4 ore con ANC attiva con una sola carica e di fino a 20 ore complessive con la custodia. Gli auricolari e la custodia hanno la certificazione IP57 contro polvere, sudore e acqua. Sono tra i prodotti best-seller del Black Friday e non devi fartele scappare.

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