AirPods 4, prezzo crollato per le cuffie top: vanno comprate subito

Le AirPods 4 di Apple sono in offerta al prezzo più basso di sempre e le trovi con uno sconto del 36%. Arrivano entro Natale.

L’offerta incredibile di Amazon che non devi assolutamente farti scappare. E non stiamo esagerando. Da oggi, infatti, trovi sul sito di e-commerce le nuove AirPods 4 di Apple in promo con uno sconto del 36% e il prezzo crolla al minimo storico. Per essere un prodotto dell’azienda di Cupertino uscito da poco sul mercato si tratta di un’occasione più unica che rara e per questo motivo bisogna approfittarne il prima possibile. Acquistandole oggi le ricevi prima di Natale.

Le AirPods 4 rappresentano l’ultima evoluzione di Apple in tema di cuffie wireless. Rispetto ai modelli precedenti il design è stato rivisto per renderlo più stabili ed ergonomiche, mentre il cuore tecnologico delle cuffie è il chip H2, lo stesso presente su modelli più costosi. Cuffie che assicurano un’ottima qualità audio e con tecnologia innovative che adattano il suono in base alla posizione della tua testa. Non perdere questa occasione e approfittane ora.

AirPods 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un ulteriore calo di prezzo dopo quello delle settimane precedenti fa diventare le AirPods 4 di Apple le cuffie da acquistare oggi. Su Amazon sono disponibili a un prezzo di 95 euro con un ottimo sconto del 36% rispetto a quello di listino. Il risparmi netto è di poco superiore ai 50 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità degli auricolari Bluetooth è immediata e acquistandoli oggi li ricevi su Amazon nel giro di qualche giorno, sicuramente prima di Natale. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

AirPods 4: le caratteristiche tecniche

Con gli AirPods 4 Apple fa un deciso salto in avanti generazionale, sia sotto il punto di vista della qualità del suono sia del design. Le cuffie wireless di Apple sono state ridisegnate per offrire un comfort senza precedenti e prestazioni audio superiori. Grazie a un profilo ottimizzato e a una meticolosa analisi delle forme dell’orecchio, questo modello garantisce una vestibilità stabile e per tutto il giorno e sono anche ergonomici.

Il cuore tecnologico del dispositivo è il potente chip H2, che abilita funzionalità avanzate come l’audio computazionale e l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, offrendo un’esperienza d’ascolto tridimensionale. L’architettura acustica integra un driver a bassa distorsione e un amplificatore ad alta gamma dinamica progettati su misura, assicurando bassi profondi e acuti cristallini, mentre l’equalizzazione adattiva calibra automaticamente l’audio. Sul fronte delle chiamate, la funzione isolamento vocale riduce i rumori di fondo e il vento, garantendo una voce nitida anche in contesti rumorosi.

Gli auricolari supportano le nuove interazioni con Siri, consentendo di annuire o scuotere la testa per rispondere alle notifiche a mani libere, e integrano un sensore di pressione rinnovato nello stelo per un controllo preciso di musica e telefonate. Sia gli auricolari che la nuova custodia di ricarica sono resistenti alla polvere, al sudore e all’acqua con grado di protezione IP54. La custodia, ora più compatta del 10% rispetto alla generazione precedente, supporta la ricarica tramite USB-C e assicura fino a 30 ore di ascolto totale, con un’autonomia di circa 5 ore con una singola carica. Completano il profilo l’abbinamento istantaneo con i dispositivi Apple e il supporto per la funzione Dov’è, che permette di rintracciare facilmente gli auricolari in caso di smarrimento.

