AirPods 4, prezzo sprofonda al minimo storico: affare lampo su Amazon

Le AirPods 4 con cancellazione del rumore sono disponibili in promo con uno sconto del 25% e risparmi decine di euro. Pagamento a rate a tasso zero.

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Le AirPods 4 sono l’ultima versione delle cuffie Bluetooth "economiche" di Apple e sono anche tra le più richieste e amate dagli utenti. Non è un caso che quando sono in promo diventano velocemente le più acquistate. Esattamente quello che sta accadendo da oggi su Amazon grazie all’offerta lampo disponibile per il modello con cancellazione del rumore. Lo sconto del 25% le fa scendere al minimo storico di quest’ultimo periodo e il risparmio netto è di ben 50 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’offerta imperdibile che non devi farti sfuggire. Oltre alla cancellazione del rumore, questo modello è dotato dell’audio spaziale e dell’equalizzazione che adattano il suono in base al movimento della testa. Ottima anche l’autonomia che raggiunge le trenta ore utilizzando la custodia di ricarica. Non perdere altro tempo e approfittane ora: le scorte possono terminare da un momento all’altro.

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AirPods 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta che non si vedeva da tantissimo tempo per le AirPods 4 con ANC. Grazie alla promo lampo dell’estate di Amazon oggi sono disponibili a un prezzo di 149 euro con uno sconto del 25%. Il risparmio è di 50 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 29,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistandole oggi le ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da queste ottime cuffie Bluetooth.

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AirPods 4: le caratteristiche tecniche

Le AirPods 4 con cancellazione del rumore sono semplicemente le cuffie "lowcost" di Apple più avanzate che trovi sul mercato. Caratterizzate da una struttura open-fit completamente riprogettata per garantire un comfort ergonomico superiore lungo tutta la giornata. Grazie alla certificazione IP54 per la resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua, l’utente gode della massima flessibilità di movimento in qualsiasi scenario della vita quotidiana, dagli allenamenti più intensi agli spostamenti sotto la pioggia.

Grazie alla presenza del chip H2, lo stesso presente su cuffie Apple molto più costose, la qualità audio è ottima e supporta tante funzioni avanzate, come la cancellazione attiva del rumore (ANC) su un design senza gommini, abbinata alle tecnologie intelligenti di Audio adattivo e Modalità Trasparenza, che regolano dinamicamente l’isolamento in base ai rumori dell’ambiente circostante. La massima efficienza nella riproduzione sonora è garantita dal driver ad alta escursione e dall’amplificatore custom ad alta gamma dinamica progettati da Apple, affiancati dall’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa ed equalizzazione adattiva per calibrare le frequenze in tempo reale.

Per offrire chiamate cristalline, l’apparecchio mette a disposizione la funzione Isolamento vocale e la modalità Rilevamento conversazione, che abbassa automaticamente il volume dell’audio quando si inizia a parlare con qualcuno. Gli utenti beneficiano dell’interazione a mani libere con Siri (anche tramite semplici gesti della testa per rispondere o rifiutare le notifiche) e di un’autonomia complessiva fino a 30 ore di ascolto sfruttando la custodia di ricarica. A completare questo ecosistema intelligente concorre la nuova custodia ultra-compatta con connettore USB-C, ricarica wireless (compatibile con i caricabatterie di Apple Watch e Qi) ed altoparlante integrato per il tracciamento preciso tramite l’app Dov’é.

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Ecco altre 5 cuffie in promo da oggi su Amazon.

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