AirPods 4, prezzo in picchiata con lo sconto Amazon: minimo storico

Le cuffie di Apple sono in offerta con uno sconto del 33% e approfitti del minimo storico. Qualità audio elevatissima e compatibili con qualsiasi dispositivo

ufficio stampa

Su Amazon è arrivata la Tech Week e troviamo tante promo al minimo storico per alcuni dei prodotti più amati dagli utenti. Una delle offerte speciali riguarda le AirPods 4, ultima versione lanciata da Apple. Gli auricolari "economici" sono disponibili con uno sconto del 33% e li paghi meno di 100 euro, un’occasione lampo da non farsi assolutamente scappare. Non è un caso che al momento sono tra le cuffie Bluetooth più acquistate su Amazon. Sulle caratteristiche e sulle funzionalità di queste cuffie c’è ben poco da dire: assicurano un audio spaziale che si adatta al tuo orecchio e un’autonomia fino a 30 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone e dispositivo, ma danno il meglio di loro con i prodotti Apple. Affrettati, la promo più terminare presto.

AirPods 4

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

AirPods 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in picchiata per le AirPods 4. Le cuffie Bluetooth di Apple sono disponibili in promo a un prezzo di 99,49 euro, con uno sconto del 33% su quello di listino. Grazie all’iniziativa della Tech Week approfitti di una delle migliori promo della settimana e hai anche la possibilità di pagarle a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando le cuffie oggi le ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti vengono consegnate. Non perdere tempo: le scorte sono limitate e possono terminare molto presto.

AirPods 4

AriPods 4: le caratteristiche tecniche

La nuova versione delle AirPods fa un deciso salto in avanti tecnologico, assicurando una qualità del suono migliore e sono anche più comode da indossare. Riprogettate per offrire un comfort straordinario che dura tutto il giorno, presentano una nuova architettura acustica che si adatta perfettamente alla forma dell’orecchio, garantendo stabilità e una vestibilità naturale senza la necessità di cuscinetti in silicone.

Il cuore tecnologico delle AirPods 4 è il potente chip H2, che eleva la qualità dell’audio e delle chiamate a un livello superiore. Grazie all’Audio Spaziale Personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, vieni immerso nel suono, che sembra provenire da ogni direzione, proprio come al cinema. La funzione di Equalizzazione Adattiva ottimizza la musica in tempo reale in base alla conformazione del tuo orecchio, offrendo bassi ricchi e frequenze alte cristalline.

Anche la gestione delle chiamate è stata migliorata: con l’Isolamento Vocale, le AirPods 4 utilizzano l’audio computazionale per minimizzare i rumori di fondo (come il vento o il traffico), rendendo la tua voce chiara e nitida per l’interlocutore. Grazie alla compatibilità con Siri, ora puoi rispondere ai comandi con un semplice cenno della testa (sì o no).

La custodia di ricarica è la più piccola e portatile di sempre, dotata di connettore USB-C e capace di offrire fino a 30 ore di ascolto totale.

AirPods 4