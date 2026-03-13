AirPods 4, crolla il prezzo delle cuffie top Apple: minimo storico

Calo di prezzo e minimo storico per le AirPods 4. Le cuffie top di Apple sono in offerta con uno sconto del 27%. Ecco quanto costano e le caratteristiche tecniche.

C’è una promo che sta catturando l’attenzione in questa Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon. Parliamo delle AirPods 4 disponibili in promo con uno sconto del 27% che fa crollare il prezzo al minimo storico di questi ultimi mesi. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. In pochissimo tempo sono diventate uno dei prodotti best-buy di questi giorni e ti consigliamo di approfittarne subito, le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Le AirPods 4 sono l’ultima versione delle cuffie "economiche" di Apple e sono state lanciate sul mercato da circa un anno. Cuffie con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che assicurano una qualità del suono elevata, grazie anche alla presenza del chip H2, lo stesso presente su auricolari Apple molto più costosi. Dotate di audio spaziale che si adatta al posizionamento della tua testa. Il nuovo design ergonomico le rende anche molto comode da indossare per lungo tempo.

AirPods 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per le AirPods 4. Da oggi le cuffie top di Apple sono in promo con uno sconto del 27% e le paghi 109 euro. Si tratta del minimo storico in questi ultimi mesi e fai un super affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva durante il check-out. Ti consigliamo di approfittarne subito: al momento sono le cuffie più acquistate su Amazon.

La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo, solamente qualche giorno. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

AirPods 4: le caratteristiche tecniche

L’ultima generazione di AirPods segna un deciso salto in avanti, sia sotto il punto di vista della qualità del suono sia del design. Sono più comode da indossare, anche dopo un’intensa giornata di ascolto e di chiamate. Dal punto di vista tecnologico, integrano il potente chip H2, processore che abilita funzioni avanzate di audio computazionale che migliorano la qualità del suono e delle chiamate. L’architettura acustica completamente rinnovata, con un driver a bassa distorsione e un amplificatore ad alta gamma dinamica realizzato su misura, restituisce bassi più profondi e acuti cristallini. L’esperienza è resa ancora più immersiva dall’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, che crea un ambiente sonoro tridimensionale per musica, film e giochi, adattandosi perfettamente alla conformazione fisica dell’utente.

Tra le novità c’è anche l’isolamento vocale, che sfrutta il chip H2 per isolare la voce dai rumori di fondo (come vento o traffico) rendendo le chiamate estremamente chiare. Inoltre, le AirPods 4 introducono nuove interazioni con Siri: è possibile rispondere alle domande dell’assistente semplicemente annuendo per il "sì" o scuotendo la testa per il "no". Lo stelo rinnovato include un sensore di pressione che permette di gestire musica, chiamate e persino lo scatto della fotocamera dell’iPhone da remoto con un semplice tocco.

Sul fronte dell’autonomia, le AirPods 4 offrono fino a 5 ore di ascolto con una sola carica e un totale di 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. La custodia stessa è stata miniaturizzata (è oltre il 10% più piccola della generazione precedente) e adotta ora lo standard USB-C per la ricarica universale. Sia gli auricolari che la custodia vantano una resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua con grado IP54. Grazie alla promo disponibile in questa Festa delle Offerte di Primavera diventano le cuffie best-buy da acquistare istantaneamente.

