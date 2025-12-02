AirPods 4, offerta shock: prezzo crollato e minimo storico

Le AirPods 4 di Apple sono disponibili in offerta con uno sconto del 34% e il prezzo scende al minimo storico. Ottime caratteristiche e audio professionale.

Una delle offerte più amate del Black Friday continua anche oggi e diventa una delle migliori disponibili su Amazon. Parliamo della promo disponibile per le AirPods 4, ultima versione delle cuffie top di gamma di Apple. Da oggi, infatti, sono disponibili con uno sconto del 34% e le paghi meno di 100 euro, approfittando del minimo storico e del miglior prezzo web, a cui si aggiunge la possibilità di dilazionare il pagamento con Cofidis. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026 e puoi già acquistarle per Natale.

Le AirPods 4 sono tra le migliori cuffie top di gamma che trovi in questa fascia di prezzo. Rinnovate nel design e nelle caratteristiche tecniche, assicurano un’ottima qualità del suono e sono anche confortevoli da utilizzare. Tecnologie innovative come l’audio spaziale personalizzato rendono l’ascolto dei tuoi brani preferiti veramente unico. Non perdere questa super occasione: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

AirPods 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per le AirPods 4. Da oggi trovi le cuffie top di gamma di Apple in promo a un prezzo di soli 99 euro grazie allo sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di 50 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

La disponibilità delle cuffie è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2026 e puoi anche decidere di regalarle per Natale. Non farti sfuggire questa ottima occasione.

AirPods 4: caratteristiche tecniche

Con le AirPods 4 Apple fa un ulteriore salto in avanti generazionale, portando anche nelle sue cuffie "lowcost" tecnologie e prestazioni che finora erano disponibili solo nei modelli più costosi. Inoltre, ha rinnovato anche il design per garantire un comfort superiore e una vestibilità più stabile, anche durante l’attività fisica, grazie a un profilo ottimizzato e uno stelo più corto.

Il cuore di queste nuove cuffie wireless è il chip H2 progettato da Apple, che abilita l’audio computazionale avanzato per un’esperienza sonora notevolmente migliorata. La qualità dell’ascolto è immersiva grazie all’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa e all’equalizzazione adattiva, che calibra il suono in base alla forma del tuo orecchio. Anche la chiarezza delle chiamate è stata ottimizzata attraverso la modalità "Isolamento vocale", una funzione che sfrutta l’elaborazione del segnale per isolare e rendere più nitida la voce dell’utente, riducendo significativamente i rumori di fondo.

Le AirPods 4 garantiscono una notevole durata della batteria, che arriva fino a 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. Custodia che si ricarica tramite connettore USB-C, offrendo una ricarica rapida e versatile, ed è dotata della funzione Dov’è per un facile ritrovamento in caso di smarrimento.

Le cuffie wireless Apple si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con i dispositivi della mela morsicata grazie all’integrazione con l’ecosistema Apple. I controlli avvengono tramite un sensore di pressione sullo stelo, mentre le interazioni con Siri sono state estese: è possibile annuire o scuotere delicatamente la testa per rispondere "sì" o "no" alle richieste dell’assistente vocale, migliorando l’interazione a mani libere. Non perdere questa super occasione, potrebbe terminare da un momento all’altro.

