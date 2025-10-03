AirPods 4 in offerta su Amazon, a questo prezzo sono da prendere subito
Le AirPods 4 con ANC sono in offerta su Amazon e possono ora essere acquistate con uno sconto del 20% diventando un best buy
In sintesi
- Offerta Amazon: AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore disponibili a 159 € (-20%), con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi.
- Scheda tecnica: chip H2, cancellazione attiva del rumore con modalità Trasparenza, audio spaziale personalizzato, autonomia fino a 5 ore (30 ore con custodia), certificazione IP54, supporto rete Dov’è e ricarica wireless.
È il momento giusto per acquistare le AirPods 4. Le cuffie true wireless di Apple, infatti, sono ora disponibili in offerta con uno sconto del 20% su Amazon. La promozione in questione si riferisce alla variante con supporto alla cancellazione attiva del rumore, una funzionalità ormai irrinunciabile per chi acquista auricolari Bluetooth di fascia alta.
Grazie alla promo in corso, le AirPods 4 possono essere acquistate con un prezzo scontato di 159 euro e, per gli utenti abilitati agli acquisti rateali, anche con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Le cuffie sono vendute e spedite direttamente da Amazon. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto e aggiungere poi le cuffie al carrello
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless
AirPods 4, la scheda tecnica
Le AirPods 4 hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in abbinamento al proprio iPhone. Si tratta di comodi auricolari Bluetooth in grado di offrire una resa audio di alta qualità, in tutti i contesti di utilizzo.
Tra le specifiche tecniche troviamo la possibilità di sfruttare la cancellazione attiva del rumore con audio adattivo e con la modalità Trasparenza. Si tratta di una soluzione pensata per offrire un’esperienza utente completa e per garantire un utilizzo senza limitazioni anche in contesti rumorosi.
Da segnalare anche il supporto all’audio spaziale personalizzato. A gestire il funzionamento delle cuffie c’è il chip H2, che offre un collegamento stabile e con consumi ridotti. In termini di autonomia, invece, le AirPods 4 possono garantire una lunga durata.
Con una sola carica, infatti, si può arrivare a 5 ore di ascolto che diventano 4 ore di ascolto andando ad attivare la cancellazione attiva del rumore. Considerando anche la carica della custodia, invece, si arriva a 30 ore.
Le AirPods sono dotate della certificazione IP54, del supporto alla rete Dov’è alla ricarica wireless. La custodia di ricarica ha anche un altoparlante integrato (utile per semplificare il ritrovamento del dispositivo in caso di smarrimento).
AirPods 4, l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le AirPods 4 con un prezzo scontato di 159 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo ma che resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.
