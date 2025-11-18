AirPods 4, affare lampo su Amazon: oggi costano pochissimo

Le cuffie top di Apple sono in promo al minimo storico e approfitti di una super offerta. Qualità del suono eccezionale e suono tridimensionale.

iStock / dontree_m

Per fare grandi affari su Amazon bisogna munirsi di pazienza e aspettare il momento giusto, ma soprattutto bisogna essere velocissimi nell’approfittare delle super promo che durano poche ore. Ed è quello che accade oggi con le AirPods 4, le cuffie top di gamma di Apple che trovi al minimo storico grazie all’ottimo sconto IVA. Risparmi decine di euro e approfitti di una delle migliori promo della giornata: trovare un dispositivo Apple con una percentuale di sconto così elevata non è una cosa da tutti i giorni.

Le AirPods 4 sono uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dall’azienda di Cupertino. Si tratta di un modello top di gamma dotato del chip H2, lo stesso che Apple utilizza su altri modelli top di gamma. La qualità del suono è elevatissima, con bassi profondi e acuti cristallini. Il design è stato rivoluzionato per renderle ancora più comode da indossare. L’autonomia raggiunge le 30 ore utilizzando la custodia di ricarica e si connettono con qualsiasi smartphone, anche quelli Android, sebbene con gli iPhone danno il meglio di loro grazie all’integrazione con Siri. Non perdere questa promo unica e clicca subito sul link qui in basso.

AirPods 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione come se ne vedono poche su Amazon. Da oggi trovi le AirPods 4 di Apple a un prezzo di 119 euro, con uno sconto IVA su quello di listino. Per le cuffie top si tratta del minimo storico e fai un super affare. Le puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Per essere un prodotto Apple si tratta di una promo mai vista prima.

La disponibilità delle cuffie è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro (sono tra le più vendute del momento). Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026 e le puoi già acquistare oggi per Natale.

AirPods 4: le caratteristiche tecniche

Con le nuove AirPods 4, Apple fa un deciso salto in avanti nella generazionale, combinando un design rinnovato e più confortevole con una potenza sonora migliorata, grazie all’utilizzo del chip Apple H2, utilizzato finora solamente sui modelli premium. Questo processore non migliora la qualità audio e delle chiamate, ma abilita anche funzioni intelligenti che semplificano l’interazione quotidiana con i tuoi dispositivi.

Tra le funzionalità uniche delle AirPods 4 c’è l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, che ti fa immergere in un’esperienza d’ascolto tridimensionale. Inoltre, l’equalizzazione adattiva calibra automaticamente la musica in base alla forma del tuo orecchio, garantendo bassi profondi e acuti cristallini. La nuova architettura acustica, con un driver a bassa distorsione, assicura un suono dettagliato. Sul fronte della comunicazione, la funzione "Isolamento vocale" utilizza l’audio computazionale evoluto per ridurre il rumore di fondo, rendendo le tue chiamate più nitide, mentre su FaceTime la voce arriva in qualità HD.

Per quanto riguarda l’ergonomia, il design è stato ottimizzato per un comfort duraturo e una tenuta stabile. Lo stelo è più corto e include un nuovo sensore di pressione che ti permette di gestire musica e chiamate con un semplice gesto, semplicemente pizzicando. Le AirPods 4 sono resistenti a polvere, sudore e acqua (sia gli auricolari che la custodia), rendendole perfette anche per gli allenamenti.

L’autonomia offre fino a 5 ore di ascolto con una singola carica e fino a 30 ore totali utilizzando la custodia di ricarica. Questa custodia, che ha un design essenziale e compatto, si ricarica comodamente tramite la porta USB-C. Completano il quadro le funzionalità smart di Apple, come l’abbinamento istantaneo, il cambio automatico tra i dispositivi collegati al tuo account Apple, e l’integrazione con Siri, che ora puoi gestire anche annuendo o scuotendo la testa.

Grazie all’offerta di Amazon diventano assolutamente da acquistare oggi e le puoi utilizzare anche se hai uno smartphone Android.

