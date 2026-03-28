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Un recente studio evidenzia come i sistemi di intelligenza artificiale, quando utilizzati in modo autonomo e ripetuto, tendano a produrre contenuti sempre più uniformi e prevedibili.

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Un recente studio suggerisce che l’intelligenza artificiale non si limita a produrre contenuti: tende anche a uniformarli. Quando lasciata operare in autonomia, l’AI sembra convergere verso schemi prevedibili e ripetitivi, riducendo varietà e originalità. Non è più solo un timore teorico: i dati iniziano a indicare che una certa stagnazione culturale è già in atto.

Un esperimento che fa riflettere

Nel gennaio 2026, i ricercatori Arend Hintze, Frida Proschinger Åström e Jory Schossau hanno pubblicato uno studio che analizza cosa succede quando sistemi di intelligenza artificiale generativa vengono lasciati lavorare senza intervento umano.

L’esperimento è semplice quanto efficace: un sistema crea immagini a partire da descrizioni testuali, un altro trasforma le immagini in nuove descrizioni. Questo ciclo viene ripetuto più volte. Il risultato? Dopo poche interazioni, i contenuti perdono complessità e diventano sempre più generici.

Non importa quanto fosse originale il punto di partenza: alla fine emergono immagini simili tra loro, spesso prive di elementi distintivi. I ricercatori hanno definito questo fenomeno come una sorta di “musica da ascensore visiva”: piacevole, ben costruita, ma sostanzialmente vuota.

Perché l’AI tende a semplificare

Il comportamento osservato nello studio non deriva da errori o limiti tecnici evidenti. Al contrario, è una conseguenza del modo in cui questi sistemi funzionano.

I modelli di intelligenza artificiale sono progettati per riconoscere schemi e riprodurre ciò che è più probabile. Quando devono generare contenuti, tendono a privilegiare ciò che è familiare, coerente e facilmente riconoscibile.

Nel momento in cui i contenuti generati diventano a loro volta input per nuovi elaborati, il sistema inizia a “stringere” il campo delle possibilità. Le idee meno comuni si perdono, mentre quelle più standardizzate resistono e si rafforzano.

È un processo che avviene quasi in background, ma in modo continuo.

Un ecosistema chiuso

Il punto più interessante dello studio è che questo fenomeno avviene anche senza riaddestramento dei modelli. Non serve che l’AI impari da nuovi dati: basta che utilizzi ripetutamente i propri output.

Questo ha implicazioni concrete. Oggi gran parte dei contenuti online passa attraverso pipeline simili: testo che diventa immagine, immagine che diventa descrizione, contenuti che vengono filtrati, sintetizzati e riproposti.

In questo contesto, i contenuti generati da AI non sono solo una parte del web: stanno diventando una componente dominante. Sempre più articoli, post e materiali informativi nascono da sistemi automatici o vengono pesantemente mediati da essi.

Il rischio è che l’intero ecosistema inizi a somigliarsi sempre di più.

Stagnazione culturale o evoluzione naturale?

Il dibattito sull’AI e la stagnazione culturale non è nuovo. Da una parte c’è chi teme un appiattimento della creatività, dall’altra chi ricorda che ogni innovazione tecnologica ha suscitato preoccupazioni simili.

La fotografia non ha eliminato la pittura, così come il cinema non ha sostituito il teatro. Tuttavia, la situazione attuale presenta una differenza sostanziale: la scala e la velocità.

I sistemi di AI elaborano e trasformano contenuti milioni di volte al giorno, seguendo criteri simili e spesso invisibili. Questo tipo di pressione continua sulla produzione culturale non ha precedenti.

Lo studio citato aggiunge un elemento concreto al dibattito: l’omogeneizzazione non è solo un rischio futuro legato al riuso dei dati, ma un effetto già presente nel funzionamento quotidiano di questi sistemi.

Creatività umana sotto pressione

Un aspetto spesso frainteso riguarda il concetto di creatività. Generare molte varianti non significa innovare davvero. Un sistema può produrre migliaia di immagini o testi restando comunque all’interno di uno spazio creativo molto limitato.

La vera novità nasce quando si rompe uno schema, non quando lo si replica in modo efficiente.

Secondo quanto emerge anche da altre ricerche citate nello studio, senza incentivi specifici a deviare dalla norma, l’intelligenza artificiale tende naturalmente verso ciò che conosce meglio: il già visto.

Questo non implica che la stagnazione sia inevitabile. La creatività umana continua a essere un fattore decisivo, così come il ruolo di artisti, editor e comunità culturali.

Ma il segnale è chiaro: se lasciata a sé stessa, l’AI non spinge verso l’innovazione. Piuttosto, consolida ciò che è già familiare.

Ed è proprio qui che il tema smette di essere teorico e diventa attuale.