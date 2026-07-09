Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Meta

Uno compra un paio di smart glasses (occhiali intelligenti) e pensa che potrà sfruttare tutte le sue potenzialità (scattare foto, registrare video, ascoltare musica…) senza spendere altro. E invece ora tocca pure pagare le funzioni presenti.

È il caso degli occhiali di Meta realizzati in collaborazione con Ray-Ban: anche se li compri per godere della potenzialità dell’intelligenza artificiale, ora ti tocca pagare un abbonamento. Soprattutto se vuoi usare la funzione AI Conversation Focus.

Conversation Focus, come funziona il tool AI “bloccato” da Meta

Al momento si segnala tra le funzioni “bloccate” Conversation Focus: in breve, l’AI permette di migliorare le conversazioni in ambienti rumorosi isolando la voce della persona con cui si sta parlando, così da ridurre il disturbo proveniente dall’ambiente circostante.

Ma vediamo meglio il suo funzionamento. Quando tale funzionalità viene attivata, gli occhiali inviano una notifica e successivamente amplificano la voce della persona davanti all’utilizzatore. Il risultato è un audio leggermente più chiaro, che aiuta a distinguere meglio la conversazione dai rumori circostanti.

Conversation Focus è infatti progettato soprattutto per situazioni sociali difficili, come ristoranti affollati, eventi di lavoro (meno per ambienti estremamente rumorosi), inoltre offre risultati migliori quando si è rivolti verso la persona con cui sta parlando, a patto di mantenere una distanza di conversazione entro circa 6 piedi (circa 2 metri).

Come anticipato sopra, il servizio non è sempre gratuito. Senza abbonamento, Conversation Focus è disponibile soltanto per tre ore al mese; se sottoscrivi però Meta One Premium potrai arrivare fino a 15 ore mensili. Tra l’altro, il piano Premium (almeno per il momento) è ancora in fase di test limitato e non è disponibile in tutti i mercati. E non costa poco: negli Stati Uniti il prezzo è di 19,99 dollari al mese.

Scatta l’abbonamento per sfruttare al meglio gli smart glasses Meta

Conversation Focus non è un’eccezione, ma anzi la regola per il futuro. È tutto scritto nero su bianco sulla pagina Help di Meta: in merito ai suoi occhiali intelligenti, se vuoi avere il meglio, toccherà abbonarsi a Meta One, “che aggiunge funzioni extra in diverse tecnologie di Meta idonee, tra cui Instagram, Facebook, WhatsApp e maggiore accesso a funzioni IA su Meta AI e AI glasses“.

In particolare occorrerà iscriversi a quello Premium, che offre l’accesso esteso a strumenti avanzate, nonché all’assistenza premium per i dispositivi legati agli occhiali intelligenti.

A prescindere, puoi comunque accedere agli altri tool, ma in misura limitata. Sempre nella pagina il colosso tech di Menlo Park precisa che “tutti i possessori di AI glasses possono usufruire di un utilizzo mensile gratuito di alcune funzioni“. Ma se raggiungi il limite di utilizzo mensile gratuito, “puoi passare a un piano Meta One Premium a pagamento oppure attendere che il limite gratuito si reimposti ogni mese”.

Come appunto nel caso di Conversation Focus.

La polemica: una funzione locale trasformata in servizio premium

Qui il punto non è tanto la natura tecnica di Conversation Focus. Meta non presenta infatti questa caratteristica come un servizio basato sul cloud, ma come una tecnologia che sfrutta componenti già presenti negli occhiali.

E dunque la domanda: se è già integrata dentro gli smart glasses di Meta, perché pagare di più? Avrebbe senso se tale abbonamento servisse per compensare i costi legati a server o infrastrutture cloud, ma in questo caso non ci sono spese extra per il colosso tech di Menlo Park.

È decisamente un precedente controverso, che rischia di rendere i prossimi dispositivi tech/digital non più liberi, ma sempre controllati dalla società produttrice, nonostante tu abbia pagato tutto.