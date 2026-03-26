Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Mentre si parla sempre più di AI, aumenta il gap tra gli utenti. E ad avere la meglio è chi la concepisce non più come una semplice curiosità, ma come necessità.

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L’Intelligenza Artificiale ci ruberà il lavoro. Ormai è un mantra, non possiamo negarlo. Ma siamo davvero sicuri che la vera minaccia sia questa? Forse dovremmo cominciare a cambiare prospettiva, concentrandoci non tanto sulla “macchina”, quanto su chi riesce a usarla meglio di noi. È quanto emerge dall’ultimo report di Anthropic, presentato all’Axios AI Summit di Washington DC, che smentisce il mito della disoccupazione di massa e punta l’attenzione su un dato più concreto: l’AI skill gap. Grazie a una padronanza superiore degli algoritmi, c’è chi sta scavando un solco sempre più netto tra sé e il resto della forza lavoro.

Cosa dice il report Anthropic?

L’azienda produttrice di Claude rileva che l’AI non sta ancora sostituendo i posti di lavoro, ma i primi dati mostrano una crescente disuguaglianza tra chi se ne serve per compiti più o meno complessi. Dal report risulta evidente che gli utenti più competenti in fatto di Intelligenza Artificiale ottengono un vantaggio pratico ed economico, sollevando preoccupazioni su future sostituzioni e divisioni della forza lavoro.

Questo gap si può spiegare in modo molto semplice: mentre da una parte l’utente medio si limita a compiti semplici, dall’altra l’esperto utilizza l’AI come un vero partner operativo e di pensiero, iterando i risultati e fornendo un contesto così preciso da rendere gli output infinitamente più efficaci. Si parla di vera e propria fluency, di un’intuizione quasi naturale su cosa la macchina possa fare o meno, che non solo abbatte i tempi di lavoro, ma migliora nettamente la qualità del risultato finale.

Produttività ed “effetti collaterali”

Va da sé che questa competenza porti a un vantaggio economico, ormai misurabile in ore e stipendi. Un’analisi dedicata all’automazione dei flussi di lavoro e all’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla produttività aziendale, condotta da MindStudio, riporta il caso di Globe Telecom, uno dei principali fornitori di telecomunicazioni nelle Filippine.

Secondo questi dati, l’azienda ha registrato un risparmio medio di 3-4 ore settimanali per ogni dipendente dopo l’implementazione di soluzioni di automazione basate sull’AI. Questo miglioramento dell’efficienza permette ai lavoratori di recuperare circa 156 ore all’anno, spostando il focus dai compiti ripetitivi di inserimento dati verso attività di natura più strategica.

Ma, come sempre, c’è un rovescio della medaglia da non sottovalutare. Si parla di broken ladder (scala rotta): tra il 2025 e il 2026, le inserzioni per posizioni entry-level sono crollate del 35% rispetto ai livelli pre-AI. Le aziende non stanno licenziando i professionisti senior che dominano l’algoritmo, ma hanno smesso di assumere junior perché i compiti di base, che un tempo servivano proprio per formare le nuove leve, adesso vengono svolti in pochissimo tempo da agenti autonomi gestiti da una manciata di esperti.

Lo scetticismo dell’Italia

In uno scenario in cui l’AI non è più semplice curiosità, ma diventa “necessità”, l’Italia risulta ancora qualche passo indietro. Secondo i dati del Boston Consulting Group riportati nel report globale AI at Work, soltanto il 21% dei lavoratori italiani utilizza l’AI in modo strutturato. Insomma, ci sarebbe ancora un certo scetticismo nei confronti di questa “novità”.

Sempre stando ai dati, il 26% degli italiani ritiene che l’AI non cambierà nulla nel proprio settore e quasi l’80% di chi la utilizza, si serve dei propri strumenti personali da casa perché l’azienda non fornisce formazione o strumenti. Questo non fa altro che allargare ulteriormente il gap, premiando chi ha la curiosità di pensare autonomamente alla propria formazione e penalizzando chi attende direttive dall’alto (che magari non arrivano mai).

Come scrive Dario Amodei, CEO di Anthropic, nel suo saggio The Adolescence of Technology, siamo sempre più vicini a quello che definisce “un Paese di geni in un data center”, con “un insieme di agenti AI che sono più capaci della maggior parte degli esseri umani in quasi tutto” e che “possono coordinarsi a una velocità sovrumana”.

Chi impara oggi a dialogare con le macchine non sta solo proteggendo la propria carriera, ma sta imparando la “lingua del futuro”.