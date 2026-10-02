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Ansa

L’intelligenza artificiale è sempre un tema di grande attualità e può avere effetti talvolta imprevisti. Nei giorni scorsi, infatti, il presidente americano, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per modificare il nome ufficiale dell’intelligenza artificiale che , da questa settimana, sarà chiamata Super Intelligence. Questo cambio di denominazione riguarderà tutte le comunicazioni ufficiali dei dipartimenti e delle agenzie americane. A prescindere da quelle che sono le motivazioni dietro questa scelta, la scelta di Trump sta avendo un effetto quanto meno curioso sulle registrazioni dei domini Internet con un imprevisto boom del numero di registrazioni di domini .si.

L’abbreviazione di Super Intelligence

Il caso è stato riportato da AGI che cita i dati di Register.si, ente pubblico che gestisce il dominio nazionale sloveno. La scelta di Trump di adottare la denominazione Super Intelligence per tutti i servizi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale ha avuto un impatto pressoché immediato sulle registrazioni. L’abbreviazione ufficiale di Super Intelligence, infatti, è proprio SI, le due lettere che compongono anche il dominio della Slovenia.

Curiosamente, Melania Trump, moglie del presidente americano e il cui nome originale è Melanija Knavs, è slovena (e poi naturalizzata americana). La famiglia Trump, quindi, aveva già un legame, senza nessuna connessione reale con la questione della Super Intelligence, con il Paese europeo.

Un boom di registrazioni

Dalle prime informazioni, in appena 24 ore, le registrazioni di nuove estensioni .si sono state oltre 3.700. Nell’intero mese precedente, invece, le registrazioni effettuate per siti web con dominio .si hanno superato di poco le 3.500. Complessivamente, i domini sloveni attivi sono circa 200 mila.

Un sondaggio alla base del cambio

Stando alle ricostruzioni, nelle intenzioni di Trump c’era la volontà di dismettere l’utilizzo del termine “artificial”. Su Truth, il “suo” social che il presidente americano utilizza spesso per esporre pubblicamente il proprio pensiero in merito a temi di attualità, Trump ha indetto un sondaggio pubblico, proponendo tre alternative per la denominazione dell’intelligenza artificiale.

Tra le opzioni disponibili c’erano anche”Superior Intelligence”, “Extreme Intelligence” e “Supreme Intelligence”. Alla fine, come chiarito dall’ordine esecutivo del 29 settembre, la scelta è caduta su “Super Intelligence” e sulla sigla SI. Il provvedimento dell’amministrazione americana porterà anche alla necessità (entro 60 giorni) di individuare una nuova definizione di intelligenza artificiale.

Un curioso precedente

In passato, un caso simile a quello dei domini sloveni ha riguardato Anguilla, un territorio d’oltremare britannico situato nei Caraibi, a cui venne assegnato il dominio .ai. Il boom dell’intelligenza artificiale ha causato un notevole incremento delle richieste di registrazione di domini .ai.

Nel 2025, i ricavi legati alle registrazioni di domini sono stati pari a circa 85 milioni di dollari. Il dato complessivo per il 2026 non è ancora noto, ma i ricavi legati alla registrazione dei domini .ai dovrebbero rappresentare quasi il 40% di tutte le entrate non fiscali del territorio, come sottolineato dall’AGI.