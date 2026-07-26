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Uno studio della Michigan State University ha voluto dimostrare se l'intelligenza artificiale fosse all'altezza per la ricerca di forme di vita extraterrestri. Ecco i risultati.

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Ricercatori della Michigan State University hanno testato modelli di intelligenza artificiale per capire se possano identificare forme di vita aliene usando organismi digitali.

Nonostante un'accuratezza molto alta in addestramento, i modelli hanno sbagliato su esempi nuovi e sono risultati facilmente ingannabili con piccole modifiche.

L'IA resta promettente per analizzare grandi quantità di dati, ma occorrono sistemi più robusti e verifica umana per evitare falsi allarmi costosi.

Siamo davvero soli nell’Universo? Esistono altre forme di vita nella Via Lattea o nelle galassie vicine? E soprattutto, come potremmo riconoscerle? Sono domande che accompagnano la ricerca scientifica da decenni e alle quali, nonostante i progressi tecnologici, non è ancora stata data una risposta definitiva.

Con l’avanzare dell’intelligenza artificiale, però, si aprono nuove possibilità. Proprio per questo un gruppo di ricercatori della Michigan State University (MSU) ha deciso di verificare quanto l’IA sia realmente affidabile nella ricerca di forme di vita extraterrestri.

E il risultato è abbastanza sorprendente.

L’AI può davvero aiutare nella ricerca della vita aliena?

In presentazione ad agosto alla Conference on Artificial Life 2026 a Waterloo (Canada), lo studio firmato da Ankit Gupta e Christoph Adami mette alla prova alcuni dei più recenti modelli di intelligenza artificiale per capire se siano in grado di individuare forme di vita oltre la Terra, superando i limiti delle tecnologie attualmente disponibili.

Nella ricerca di vita aliena, più volte gli scienziati sono stati ingannati da segnali che sembravano indicare la presenza di vita ma che, dopo approfondimenti, si sono rivelati semplici falsi allarmi.

Il problema principale è che non esiste una biofirma universalmente riconosciuta e inconfutabile capace di dimostrare l’esistenza della vita extraterrestre.

Esistono certamente alcuni indizi considerati promettenti, come la capacità di codificare informazioni attraverso molecole a catena, come il DNA, ma si tratta comunque di elementi difficili da individuare e che, da soli, non costituiscono una prova definitiva.

Proprio per questo motivo la comunità scientifica guarda con interesse le novità tech come l’intelligenza artificiale, capace di elaborare enormi quantità di dati e riconoscere schemi ricorrenti che potrebbero sfuggire all’analisi umana.

Ma prima di affidarle missioni tanto delicate, i ricercatori hanno giustamente voluto capire quanto queste tecnologie siano davvero affidabili.

I risultati dell’esperimento

Utilizzando il simulatore di forme di vita artificiali Avida per il loro esperimento, Adami e Gupta hanno generato decine di migliaia di organismi digitali, alcuni dotati delle istruzioni necessarie per autoreplicarsi e altri completamente privi di questa capacità. I ricercatori hanno quindi utilizzato questi dati per addestrare una rete neurale a distinguere le due categorie.

All’inizio i risultati sono stati promettenti: i due hanno ottenuto un’impressionante accuratezza del 99,97% durante la fase di addestramento. Poi però, quando il modello è stato testato su esempi completamente nuovi, è cambiato tutto.

Durante gli esperimenti, gli studiosi hanno inizialmente sottoposto alla rete neurale un organismo digitale che l’intelligenza artificiale ha correttamente classificato come incapace di autoreplicarsi. Successivamente hanno modificato gradualmente il codice dell’organismo, sostituendo una singola operazione alla volta. Sono bastati circa 150 tentativi perché l’AI iniziasse a classificare erroneamente quell’organismo come capace di autoreplicarsi.

Per farla breve, con modifiche minime è stato possibile convincere il sistema a individuare segni di vita dove in realtà non esistevano.

L’AI sarà comunque fondamentale nella ricerca

Mettiamo bene in chiaro che questi risultati non inficiano ogni utilizzo dell’IA nelle future missioni spaziali. Al contrario, è probabile che nei prossimi anni sensori e strumenti scientifici dotati di AI vengano impiegati per analizzare campioni raccolti nello spazio alla ricerca di caratteristiche compatibili con un’origine biologica.

Prima che queste tecnologie possano essere impiegate nello spazio, dovranno però dimostrare di essere sufficientemente robuste e resistenti alle cosiddette “allucinazioni“. Un sistema facilmente ingannabile potrebbe infatti interpretare erroneamente i dati raccolti durante una missione, facendo credere agli scienziati di aver scoperto tracce di vita extraterrestre, salvo poi dover smentire e rovinare così missioni da miliardi di dollari/euro dei contribuenti.

Per questo motivo il ruolo degli esseri umani continuerà a essere indispensabile. Pure lo stesso Adami lo ha sottolineato: “Serve un modo indipendente per verificare il loro operato. Ci deve essere un essere umano nel ciclo“.