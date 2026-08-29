Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

L'AI Mode di Google diventerà un vero e proprio agente di viaggio globale, con la possibilità di prenotare voli e hotel, semplificando la vita agli utenti

Google

Google continua a lavorare a nuovi modi per incrementare le potenzialità della sua AI Mode, la modalità di funzionamento del motore di ricerca che, integrando l’intelligenza artificiale, punta a trasformare la navigazione dell’utente, con un’esperienza d’uso conversazionale e flessibile.

La prossima novità della AI Mode è legata ai viaggi, con la possibilità per gli utenti di sfruttare un vero e proprio agente di viaggio personale (e completamente gratuito), capitalizzando appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Ecco tutti i dettagli in merito.

Un agente di viaggio integrato in Google

Con la nuova funzione della AI Mode, organizzare un viaggio diventerà ancora più facile. L’intelligenza artificiale, ad esempio, potrà farsi carico di varie attività, offrendo le opzioni aggiornate per i biglietti aerei e le prenotazioni, dopo aver analizzato le proposte di decine e decine di siti di prenotazione.

Nel caso in cui il prezzo non dovesse essere in linea con le proprie aspettative, l’utente potrà chiedere all’AI di tenere sotto controllo l’andamento dei prezzi nel corso dei giorni successivi. In caso di cambiamenti, ad esempio con un’offerta imperdibile in corso, sarà possibile ricevere una notifica.

Il sistema invierà una mail all’utente con i dettagli della promozione e sarà possibile, quindi, effettuare la prenotazione con un prezzo contenuto. L’AI Mode come agente di viaggio avrà anche altre capacità da mettere a disposizione dell’utente.

Ad esempio, l’AI potrebbe farsi carico di gestire le prenotazioni alberghiere, con l’utente che si limiterà a indicare le preferenze e le caratteristiche del viaggio. Il pagamento potrà poi essere completato con Google Pay. La prenotazione viene effettuata direttamente con l’hotel oppure tramite una piattaforma partner, a cui l’utente potrà rivolgersi per maggiori dettagli e richieste di vario tipo.

L’AI Mode potrà offrire informazioni anche per quanto riguarda i programmi fedeltà, con dati relativi ai punti e alle miglia necessari per prenotare senza dover effettuare direttamente l’acquisto. Anche in questo caso, il meccanismo è semplice, diretto e accessibile.

L’utente ha sempre il pieno controllo e può verificare le segnalazioni dell’intelligenza artificiale, valutare le proposte e scegliere in modo attivo cosa acquistare. Si tratta di un sistema che rende ancora più utile il ricorso all’AI Mode come strumento di esplorazione del web, ottimizzando i tempi e accedendo a vantaggi aggiuntivi.

Un servizio globale

Le nuove funzionalità dell’AI Mode saranno disponibili, gradualmente, in oltre 180 Paesi, Italia compresa. Il tracking dei prezzi dei voli è già in fase di rollout, mentre la prenotazione degli hotel, per il momento, sarà attiva solo negli Stati Uniti e in lingua inglese, ma, nel prossimo futuro, dovrebbe essere estesa su scala globale. Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.