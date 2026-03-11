Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

In Cina sta emergendo una curiosa tendenza social: sempre più giovani chiedono a un chatbot di intelligenza artificiale come vestirsi e poi pubblicano il risultato online. Il fenomeno ruota attorno a Doubao, assistente sviluppato da ByteDance, e ai video condivisi su Douyin. Gli utenti interrogano l’AI sui loro outfit e seguono alla lettera i suggerimenti ricevuti in tempo reale, anche quando risultano improbabili. Il risultato sono clip ironiche e surreali che stanno accumulando milioni di visualizzazioni.

Doubao: un consulente di stile improvvisato

L’app al centro di questa storia è Doubao, un assistente basato su intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo tecnologico ByteDance, la stessa azienda che possiede Douyin, la versione cinese di TikTok.

Nato nell’agosto 2023 come strumento per la produttività e la conversazione, il chatbot ha rapidamente ampliato il suo raggio d’azione.

Secondo i dati citati dai media cinesi, a lo scorso dicembre Doubao aveva già raggiunto circa 227 milioni di utenti attivi, diventando l’app di AI più diffusa in Cina.

Tra le funzionalità più recenti c’è anche la videochiamata con il chatbot. Proprio questa modalità ha aperto la porta a un uso inatteso: chiedere consigli di moda all’AI mentre la telecamera inquadra l’utente e i suoi vestiti.

Come funzionano i video virali con l’AI

La formula che sta spopolando su Douyin è semplice. Un utente attiva la videochiamata con Doubao e domanda all’AI che cosa indossare per un’occasione specifica. Può essere una giornata fredda, un concerto o un evento scolastico. A quel punto il chatbot suggerisce passo dopo passo cosa aggiungere o togliere dall’outfit.

Molti creator filmano l’intero processo e seguono le istruzioni alla lettera. L’elemento divertente nasce quando l’AI propone combinazioni improbabili o contraddittorie. Alcuni video mostrano outfit composti da numerosi strati di vestiti oppure soluzioni poco pratiche.

Uno dei filmati più condivisi racconta la prova di una studentessa che chiede come vestirsi per un evento all’aperto con temperature molto basse. L’intelligenza artificiale insiste sull’importanza di coprirsi e le suggerisce di indossare sette strati: due magliette sopra il pigiama, una camicia a quadri, una felpa e due giacche.

Quando la ragazza fatica a infilare i pantaloni sopra tutti quei capi, l’AI cambia idea e le consiglia di alleggerire l’abbigliamento per muoversi meglio.

Clip di questo tipo hanno superato il milione di like, mentre gli hashtag legati al fenomeno hanno già raccolto oltre 40 milioni di visualizzazioni su Douyin.

Outfit improbabili e ironia

Non tutti i video nascono per ottenere consigli seri. Alcuni creator interrogano Doubao proprio per vedere fino a che punto arriveranno i suggerimenti del chatbot. Più l’outfit diventa bizzarro, più il contenuto ha possibilità di diventare virale.

In un altro filmato molto condiviso, una creator chiede all’AI che cosa indossare per andare a un concerto. Seguendo le istruzioni ricevute, arrotola i pantaloni lunghi fino a farli sembrare degli shorts improvvisati.

Nei commenti, diversi utenti scherzano dicendo che il look sarebbe perfetto per lavorare nelle risaie allagate piuttosto che per assistere a uno spettacolo musicale.

Oltre ai consigli pratici, Doubao aggiunge spesso frasi motivazionali. Il chatbot incoraggia gli utenti a uscire di casa con sicurezza e talvolta usa espressioni colloquiali.

In alcuni video arriva perfino a dire che se un outfit non piace allora “non è umano”, frase che molti spettatori trovano particolarmente divertente proprio perché pronunciata da una macchina.

Cosa capisce davvero l’AI di moda

Il successo dei video virali con l’AI ha acceso anche una discussione più ampia su quanto i modelli di intelligenza artificiale comprendano davvero il concetto di stile.

Un esperto del settore, citato dai media cinesi e rimasto anonimo, ha spiegato che i grandi modelli linguistici raramente vengono addestrati in modo specifico sulla moda. Le loro risposte derivano piuttosto da grandi quantità di dati generici raccolti durante l’addestramento.

Questo significa che l’idea di cosa sia “di tendenza” nasce da una combinazione di opinioni, contesti e informazioni eterogenee. In un campo come la moda, dove gusto personale e percezione estetica giocano un ruolo decisivo, l’intelligenza artificiale può facilmente produrre suggerimenti poco coerenti.

Ed è proprio questa imprevedibilità ad aver trasformato i consigli di moda dell’AI in uno dei contenuti più curiosi e condivisi del momento sui social cinesi.