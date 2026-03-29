Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

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L’introduzione dell’AI nella moda non è più un esperimento isolato ma una tendenza concreta, già visibile nelle campagne pubblicitarie e sui social. Eppure, ogni nuovo progetto sembra scatenare reazioni contrastanti: entusiasmo da una parte, critiche feroci dall’altra. Il motivo non è solo tecnologico, ma profondamente culturale.

Sperimentazione continua

L’applicazione dell’intelligenza artificiale nella moda è diventata un terreno di prova per brand di ogni livello, dal fast fashion al lusso.

L’AI viene testata per velocizzare processi creativi, ridurre i costi di produzione e ampliare le possibilità narrative delle campagne.

Un esempio emblematico arriva da H&M, che ha avviato un progetto basato su modelle virtuali generate a partire da persone reali.

Le professioniste coinvolte hanno fornito il proprio materiale fotografico, autorizzando la creazione di versioni digitali di sé stesse. L’operazione, almeno nelle intenzioni, punta a un uso controllato e consensuale della tecnologia.

Eppure, proprio questo caso ha diviso il pubblico. Da una parte c’è chi legge in queste iniziative un’evoluzione inevitabile, dall’altra chi teme una progressiva sostituzione del lavoro umano.

Il dibattito su intelligenza artificiale moda nasce esattamente qui: non tanto dalla tecnologia in sé, ma dalle sue conseguenze.

Avatar virtuali o modelle reali

Proprio le modelle virtuali rappresentano uno dei punti più sensibili di questa trasformazione.

Quando un brand sceglie di utilizzare avatar digitali al posto di persone reali, il messaggio che passa è ambiguo. Anche se le modelle originali vengono coinvolte e retribuite, come nel caso H&M, il pubblico percepisce una perdita di “umanità” nel prodotto finale.

Le critiche che emergono online sono spesso molto dirette: perché simulare una persona quando è possibile lavorare con individui reali? È una domanda semplice, difficile da aggirare. E rivela un punto chiave: l’AI nella moda funziona meglio quando affianca il lavoro umano, non quando sostituisce.

Social e campagne pubblicitarie

Il legame tra intelligenza artificiale, moda e social network è sempre più stretto. Le piattaforme sono il luogo ideale per testare nuove soluzioni visive e misurare in tempo reale la reazione del pubblico.

Un caso recente è la collaborazione tra Snapchat e Gucci, che ha introdotto una lente basata su AI generativa capace di inserire il volto degli utenti all’interno di una campagna ufficiale. L’utente non è più spettatore, ma parte attiva del racconto.

In questo contesto, l’AI viene percepita in modo diverso: non sostituisce qualcuno, ma coinvolge chi guarda. È una distinzione sottile, ma decisiva. Quando la tecnologia diventa esperienza, la critica tende ad attenuarsi.

Diverso è il caso di contenuti completamente generati dall’AI, come alcuni post promozionali pubblicati da grandi marchi. Qui la reazione è spesso più dura, perché il pubblico percepisce un uso “freddo” e poco necessario dello strumento.

Le motivazioni dietro le reazioni del pubblico

Le critiche all’AI nella moda non sono solo frutto di diffidenza verso il nuovo. C’è un elemento più profondo: la moda è sempre stata legata all’espressione umana e alla creatività.

Quando l’intelligenza artificiale entra in questo spazio, altera un equilibrio consolidato. Non sorprende quindi che molte persone reagiscano con sospetto, soprattutto in assenza di regole chiare sull’utilizzo di queste tecnologie.

Un altro fattore è la velocità con cui l’AI si sta diffondendo. A differenza di altre innovazioni del passato, qui il cambiamento è percepito come improvviso e poco controllabile. Questo alimenta timori legati al lavoro e all’identità professionale.

Il punto della situazione

Oggi l’AI nella moda è ancora in una fase sperimentale. I brand stanno testando linguaggi, strumenti e formati, spesso senza una strategia definitiva. Alcuni progetti funzionano, altri vengono respinti dal pubblico.

La direzione più promettente sembra essere quella dell’integrazione: usare l’intelligenza artificiale come supporto alla creatività umana. Quando questo equilibrio viene rispettato, anche la percezione cambia.

Per ora, più che una rivoluzione compiuta, siamo di fronte a un processo in corso. E come spesso accade, sono proprio le critiche a indicare la strada da seguire.