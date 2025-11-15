Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

L’intelligenza artificiale è sempre più diffusa e rappresenta uno strumento fondamentale anche nel settore dei social network, come confermano le tante novità arrivate nel recente passato. Anche LinkedIn ha annunciato la volontà di integrare l’AI in un nuovo modo con l’obiettivo di rendere ancora più efficace l’uso del social. Ricordiamo che il social utilizza i dati degli utenti per addestrare la sua AI.

L’idea di base è molto interessante: sfruttare l’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno del motore di ricerca del social per consentire agli utenti di poter trovare, con maggiore precisione, quello che si sta cercando. Il sistema, in particolare, è finalizzato alla semplificazione del professionista giusto con cui collaborare.

La ricerca diventa più intelligente

Grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, per trovare persone su LinkedIn, basta digitare ciò che si sta cercando in un linguaggio semplice e naturale. Ad esempio, è sufficiente digitare “qualcuno che ha fatto crescere una piccola impresa” o “un esperto di marketing digitale” per trovare professionisti in linea con le proprie necessità. Si tratta di un’importante evoluzione per il social e per il suo motore di ricerca che, in passato, utilizzava esclusivamente le parole chiave per aiutare l’utente a trovare una persona in particolare.

Non è più necessario inserire il nome di una persona o di un’azienda o ancora una qualifica in particolare. Basterà inserire frasi come quelle citate in precedenza per poter sfruttare al massimo la nuova modalità di ricerca avanzata. Il modo in cui l’AI effettuerà la ricerca andrà testato “sul campo” ma, in ogni caso, si tratta di una novità sicuramente molto interessante e che potrebbe rappresentare una risorsa importante per gli utenti.

Come si usa la ricerca con l’AI

Come spesso accade quando arrivano nuove funzioni AI, per il momento, la nuova ricerca è limitata solo ad alcuni utenti di LinkedIn. La funzione, infatti, è disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti e solo per gli utenti con un abbonamento a pagamento. Si tratta di un primo passo di un programma che prevede un’espansione del servizio. LinkedIn, infatti, prevede un ampliamento della disponibilità nel corso dei prossimi mesi.