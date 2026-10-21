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Due biologi italiani hanno studiato la comunicazione delle cornacchie con l'intelligenza artificiale, aprendo la strada verso la traduzione del loro linguaggio.

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Secondo la leggenda, San Francesco d’Assisi possedeva la straordinaria capacità di parlare con gli animali. Oggi, pur non trattandosi di un dono mistico, l’intelligenza artificiale promette di farci fare un grande passo in avanti nella comprensione del loro linguaggio.

O, quanto meno, di quello delle cornacchie. Proprio su questo affascinante ambito del regno animale si concentra lo studio condotto dai biologi italiani Vittorio Baglione e Daniela Canestrari (docenti e ricercatori presso l’Università di León, in Spagna), in cui il machine learning ha assunto un ruolo di primaria importanza.

Un modello AI per decodificare il linguaggio delle cornacchie

Come molti altri animali, anche le cornacchie nere hanno le proprie gerarchie, le proprie relazioni all’interno del gruppo e soprattutto le proprie reazioni di fronte a predatori e prede.

Reazioni che per forza di cose rientrano all’interno di un sistema di comunicazione, dotato di una struttura e, perciò, di tratti riconoscibili, no? È infatti questo l’obiettivo dei due scienziati: verificare se, all’interno della vasta gamma di richiami emessi dalle cornacchie, si nasconda un sistema del genere.

Per scoprirlo, a partire dal 2018 Baglione e Canestrari hanno iniziato a raccogliere dati applicando piccoli microfoni alle piume della coda di 43 esemplari. Arrivando, nel corso del tempo, a creare un immenso archivio sonoro di ben circa 150 mila registrazioni, tra vocalizzazioni dei pulcini e degli individui adulti e rumori di fondo.

E proprio per gestire una simile mole di dati in tempi umani, i due ricercatori si sono affidati all’intelligenza artificiale.

Cosa hanno scoperto i due ricercatori grazie all’AI

I due biologi hanno utilizzato un modello di machine learning messo a punto dall’Earth Species Project (ESP), per riconoscere con precisione i suoni emessi dalle cornacchie dotate di microfono, distinguendoli nettamente da quelli prodotti da altri esemplari e da qualsiasi rumore ambientale.

L’algoritmo, forte dell’addestramento ricevuto, ha estratto i passaggi sonori più rilevanti per la ricerca, fornendo la base per la successiva analisi scientifica curata da Baglione e Canestrari.

Come riporta il Corriere della Sera, i dati selezionati hanno già permesso di individuare un possibile legame tra specifici versi e determinati comportamenti.

Ad esempio, quando un predatore si avvicina al nido, la cornacchia emette un richiamo molto breve; subito dopo, altri esemplari la raggiungono sul posto per aiutarla nella difesa. L’ipotesi avanzata dai ricercatori è che quel verso specifico funzioni come una vera e propria richiesta di aiuto.

Un’ipotesi che dovrà essere ulteriormente studiata, anche perché non basta trovarne la ricorrenza per stabilire il reale significato di una vocalizzazione. Se non altro, lo studio ha dimostrato ancora una volta come l’intelligenza artificiale possa essere un valido aiutante per la ricerca scientifica.

L’IA al servizio della “traduzione” animale

L’interesse della comunità scientifica internazionale per la traduzione dei versi animali non è certo nuovo, e la stessa intelligenza artificiale ha dimostrato di poter offrire un contributo concreto agli studiosi.

Ne è un esempio il Project CETI (Cetacean Translation Initiative), un gruppo di lavoro multidisciplinare nato per decodificare la comunicazione dei capodogli attraverso l’uso di modelli linguistici, puntando a decifrarne i tipici canti e a comprenderne il linguaggio complessivo.

Anche sul lato più domestico non mancano le innovazioni. In Cina ad esempio Baidu aveva depositato l’anno scorso un brevetto dove illustrava un nuovo sistema AI destinato alla “traduzione” dei vocalizzi degli animali domestici in linguaggio umano, così da poter identificare lo stato emotivo dell’animale e renderlo comprensibile all’umano.

Avere una conoscenza più dettagliata dei sistemi di comunicazione animale permetterebbe infatti di interpretare in maniera corretta i messaggi provenienti sia dagli animali domestici che da quelli selvatici, facilitando l’individuazione di condizioni di sofferenza o di benessere e permettendo anche a veterinari e addestratori di intervenire.

A dimostrazione che questa tecnologia, quando è impiegata correttamente, aiuta i lavoratori, e non necessariamente li rimpiazza.