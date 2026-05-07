Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Il confine tra ciò che è reale e ciò che è artificiale non è mai stato così sottile (e talvolta pericoloso) come oggi. Ogni giorno i feed dei nostri social network vengono inondati da immagini e video generati dall’Intelligenza Artificiale che, pur essendo falsi, appaiono assolutamente veritieri agli occhi di molti utenti, soprattutto quelli meno esperti. Per rispondere a questa sfida è nata AI Detector: Analisi QuickTile, un’applicazione interamente sviluppata in Italia.

La minaccia dei deepfake

Non è difficile comprendere la necessità di uno strumento simile. Basti pensare ai gravi episodi di disinformazione che ultimamente hanno coinvolto personaggi di spicco della nostra politica, come il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vittima di deepfake creati per screditarne l’immagine.

C’è poco da fare: la tecnologia può essere manipolata per scopi politici o denigratori. E il cittadino comune resta spesso vulnerabile davanti a contenuti artificiali sempre più sofisticati, come i video virali che la ritraevano in situazioni fittizie con altri leader mondiali, tanto per citare ancora questo esempio.

Ma i casi non mancano, come i siti che diffondono deepfake sessisti, inclusi contenuti riguardanti decine di volti noti, tra cui Chiara Ferragni e Maria Elena Boschi. Un fenomeno che è parte di un’industria del falso che sfrutta bot per la creazione di contenuti non consensuali.

Come funziona AI Detector: Analisi QuickTile?

In genere strumenti di questo tipo richiedono il caricamento dei file su server remoti, ma AI Detector: Analisi QuickTile adotta un approccio completamente diverso, che mette al centro la sicurezza dei dati.

L’analisi delle immagini avviene offline, direttamente sul dispositivo dell’utente: grazie all’integrazione di un modello neurale Vision Transformer (ViT) ottimizzato e quantizzato per l’uso mobile, la app scansiona i metadati e le incoerenze dei pixel senza che alcuna foto debba mai lasciare lo smartphone. Ciò garantisce una privacy totale, poiché non è necessaria la creazione di account né il rilascio di dati personali per provare l’autenticità di un contenuto.

La funzione Quick Tile permette un’integrazione senza precedenti con il sistema operativo Android (9 e successivi). Significa che gli utenti possono attivare l’analisi di un’immagine o di un video sospetto direttamente dal menu delle impostazioni rapide, lo stesso pannello dove si trovano i tasti per il Wi-Fi o il Bluetooth, per intenderci. Tutto senza dover interrompere la navigazione o aprire l’app principale.

Un’azione immediata, che consente di smascherare i falsi digitali in meno di un secondo, fornendo un indicatore di probabilità espresso in percentuale.

La visione etica dietro il progetto

AI Detector: Analisi QuickTile è frutto del lavoro di un singolo sviluppatore indipendente italiano, Alberto Amore, e ha già ottenuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale, rientrando ad esempio nel rating delle migliori app Android di maggio 2026 per il celebre canale tecnologico americano HowToMen.

Una sfida tecnologica che nasce dalla consapevolezza che il progresso dell’AI procede più velocemente rispetto agli strumenti di difesa a disposizione delle persone comuni. Amore non vuole dispensare verità, ma offrire un supporto concreto alla sovranità digitale degli utenti: “Ho deciso di sviluppare AI Detector quando ho capito che la velocità dell’AI stava superando la nostra capacità di analisi critica. Volevo creare uno strumento che non fosse solo potente, ma che rispettasse la sovranità dei dati degli utenti. Sapere che oggi la mia tecnologia può aiutare a distinguere il vero dal falso, specialmente nei casi di manipolazione politica o sociale, è il mio obiettivo primario”.

L’app è disponibile gratuitamente sul Google Play Store. Per chi desidera utilizzare le funzioni avanzate, anche l’analisi batch è disponibile gratuitamente (per sbloccarla basta guardare un video ads), ed è disponibile una versione Pro, senza pubblicità, in cui il risultato dell’analisi QuickTile compare senza cliccare la notifica.