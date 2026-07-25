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Abbiamo messo alla prova le principali intelligenze artificiali per capire come saranno le temperature in Italia nel 2027. Ecco cosa prevedono ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity.

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È finita da qualche giorno la seconda grande ondata di caldo di quest’estate, ma già a fine mese e ad agosto se ne preannunciano tante altre, con punte sempre oltre la media stagionale. Purtroppo stiamo vivendo con molta probabilità le estati più fresche della nostra vita, visto l’andamento degli ultimi anni. E lo stesso vale anche per le stagioni, per ora le più calme di sempre (sic!) rispetto a quelle che ci aspettano in futuro.

O forse no? Per schiarirci un po’ le idee, abbiamo chiesto alle principali intelligenze artificiali, da GPT a Gemini fino a Claude e Perplexity, come potrebbero essere le temperature stagionali nel 2027. Lo abbiamo fatto con due semplici prompt:

“Guardando alle rilevazioni degli ultimi 20 anni, mi sapresti dire come saranno in tutta Italia le temperature estive nel 2027?";

“Guardando alle rilevazioni degli ultimi 20 anni, mi sapresti dire come saranno in tutta Italia le temperature annuali nel 2027?".

Le previsioni di estate 2027 e anno completo a cura di ChatGPT

Nel caso dell’IA di OpenAI, ci siamo rivolti a ChatGPT 5.5, la versione più recente del chatbot. Di seguito la risposta alla nostra prima domanda:

E alla seconda domanda:

Con molta prudenza, ChatGPT evita di dare previsioni definitive, ed elabora una risposta breve in meno di 15 secondi. L’IA di OpenAI non si spinge oltre a una “proiezione probabilistica" che veda l’estate 2027 “leggermente più calda rispetto alla media degli ultimi anni“, non necessariamente più calda del 2026. In pratica rimane molto generica.

La stessa risposta viene ripetuta anche nel caso delle previsioni annuali, elaborata in circa 17 secondi. Anche se stavolta con qualche dato probabilistico: uno scostamento atteso rispetto alla media 1991-2020 che va da 0,7 a 1,4 gradi centigradi, con punte 0,8 – 1,8 per la stagione estiva 2027. In questo caso, ChatGPT si lascia andare a un asserzione: “la probabilità che il 2027 sia un anno più caldo della media 1991-2020 è molto elevata“.

Google Gemini prova a prevedere le temperature del 2027

Dato il suo recente lancio, abbiamo voluto chiedere direttamente alla versione più nuova del chatbot di Google, Gemini 3.6 Flash, impostando però l’opzione “ragionamento" al massimo consentito (“esteso"). Di seguito la sua risposta alla prima domanda:

E alla seconda domanda:

Con una risposta elaborata in 7 secondi, anche Gemini evita di dare previsioni definitive, limitandosi a tracciare “una tendenza statistica molto netta". Per l’IA di Google, “è irrealistico attendersi un’inversione di rotta per il 2027“, pertanto le probabilità dell’ennesima estate torrida “sono altissime“, così di notti con temperature superiori ai venti gradi.

Stessa prudenza traspare nella risposta relativa alle temperature annuali, elaborata in 8 secondi. Qui Gemini si è limitata ad asserire che per il 2027, “le temperature annuali in tutta la penisola si manterranno con quasi assoluta certezza ben al di sopra delle medie storiche“.

Claude di Anthropic, il meteorologo per le previsioni 2027

Come per Gemini, anche per il chatbot di Anthropic abbiamo selezionato la versione più recente, Claude Sonnet 5, e a sua volta abbiamo impostato l’opzione “ragionamento" al massimo consentito (“Max"). Di seguito la sua risposta alla prima domanda:

E alla seconda domanda:

Tra le IA Claude è quella che ha più lavorato di tutte, con tempi di risposta superiori ai 5 minuti per prompt. Non a caso è l’unica che ha elaborato pure dei grafici per sostenere la sua risposta: sempre prudente ma molto più argomentata rispetto alle altre, Claude Sonnet non va oltre alle previsioni delle rivali: “sulla base di un trend così consistente […] è ragionevole aspettarsi un’altra stagione probabilmente più calda“, ribadendo però che si tratti di una proiezione statistica, non una previsione.

Stessa cautela per la seconda risposta, in cui l’IA di Anthropic provvede solo a rivedere il trend storico, elaborare un grafico e poi asserire che per l’anno intero “è ragionevole aspettarsi un altro anno con anomalia termica positiva“. Emette però qualche dato: “diciamo tra +1°C e +1,5°C sopra la base 1991-2020 — con il Centro e il Sud spesso un po’ più sopra media rispetto al Nord, come visto nel 2024“. Ma, ripete, “resta una proiezione statistica sul trend, non una previsione“.

Come saranno le temperature del 2027 secondo Perplexity

Rispetto alle altre intelligenze artificiali, per Perplexity ci siamo limitati ad accedere alla piattaforma ufficiale, e a lanciare il prompt. Questo è il risultato per la prima domanda:

E quello della seconda:

Con tempi di risposta intorno ai 20 secondi cadauna, Perplexity cerca nel primo caso di dare una risposta un po’ più diretta rispetto alle caute concorrenti: “Per il 2027 […] è ragionevole aspettarsi un’estate ancora sopra la norma in quasi tutto il Paese, con rischio elevato di picchi termici e notti tropicali soprattutto in pianura Padana, coste e grandi aree urbane". Ma l’idea che “nel 2027 sarà supercaldo in Italia", dice l’IA, va presa con cautela.

Così anche la seconda risposta. Giustamente Perplexity ribadisce che per il 2027 non si può dire “come saranno le temperature annuali in tutta Italia" con precisione puntuale dati i limiti della meteorologia stessa. Con molta probabilità, però, visto il trend storico, sarà un anno “probabilmente più caldo della climatologia recente, con probabilità elevata di anomalie positive su quasi tutta Italia“.