Ahyan Stock Studios / Shutterstock.com

In sintesi

Anthropic ha presentato Opus 4.5, la nuova versione avanzata del modello AI di Claude, pensata per utenti professionali che richiedono prestazioni elevate, come scrittura di codice, analisi complesse e attività che richiedono alta affidabilità.

Secondo i primi confronti (come quello di tom’s guide), Opus 4.5 supera GPT-5.1 Pro e Gemini 3 Pro nella programmazione, nella produttività e nella sicurezza, posizionandosi come uno dei modelli più completi per l’uso intensivo dell’intelligenza artificiale durante la giornata lavorativa.

Il settore dei servizi che consentono l’uso dell’intelligenza artificiale generativa è ricco di opzioni, con diverse aziende che lavorano a modelli sempre più efficienti e completi per soddisfare le richieste degli utenti.

Tra i tanti servizi su cui puntare, c’è anche Claude di Anthropic che punta a superare i diretti rivali, come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. Per raggiungere quest’obiettivo, l’azienda ha realizzato una nuova versione del suo modello AI, chiamata Opus 4.5.

Si tratta di un passo in avanti importante per Claude che può sfruttare diversi miglioramenti in grado di convincere diversi utenti a passare da servizi rivali al chatbot di Anthropic. Andiamo a fare il punto in merito alla questione.

Un salto di qualità importante

Anthropic ha svelato Opus 4.5 sul finire del mese di novembre, con l’obiettivo di offrire un miglioramento importante in termini di prestazioni per il suo modello AI. Si tratta di un momento fondamentale per il futuro di Claude che punta a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nel settore dell’intelligenza artificiale.

Per l’utilizzo del modello, però, è necessario attivare un abbonamento. Il modello non è ancora disponibile tramite la versione gratuita. Il motivo è chiaro: Opus 4.5 si rivolge a chi ha bisogno di modelli AI avanzati per affrontare attività complesse e non per sostituire i semplici chatbot con cui dialogare su base quotidiana.

Il confronto con i rivali

Una dettagliata analisi del magazine tom’s guide ha messo a confronto il nuovo modello di Anthropic con i rivali, tenendo in considerazione i dati forniti dall’azienda al momento della presentazione di Opus 4.5.

Nei test condotti da Anthropic, si legge nell’analisi, Opus 4.5 ha superato sia Gemini 3 Pro che GPT-5.1 Pro per quanto riguarda la capacità di scrivere codice a partire da prompt testuali, con l’AI che riesce a essere sufficientemente brava nella programmazione tanto da “superare le prestazioni di un essere umano”.

Da segnalare anche l’impatto sulla produttività lavorativa, grazie al lancio di Claude for Excel, e si mostra anche più sicuro, con una minore probabilità che l’AI venga manipolata in modo doloso. La combinazione di questi elementi conferma l’ottimo lavoro svolto da Anthropic.

Secondo tom’s guide, per gli utenti che ricorrono all’intelligenza artificiale “durante l’intera giornata lavorativa, caricandola di compiti complessi e affidandosi a essa frequentemente, Opus 4.5 potrebbe essere il modello migliore attualmente disponibile”.