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Il dibattito sull’intelligenza artificiale si è concentrato soprattutto sui sistemi generativi, cioè quelli in grado di produrre testi e immagini a partire da una richiesta, come Gemini e ChatGPT. Accanto a questo filone, sta però emergendo un’altra direzione di sviluppo, legata alla capacità delle macchine di agire in modo autonomo per raggiungere un obiettivo specifico. L’AI agentica è un approccio che punta a trasformare i modelli di intelligenza artificiale in sistemi capaci anche di organizzare e portare a termine attività complesse. Ma come funziona esattamente?

Cos’è l’AI agentica?

Con l’espressione AI agentica si indica un modello di intelligenza artificiale progettato per prendere decisioni ed eseguire attività in modo autonomo. A differenza dei sistemi tradizionali, che semplicemente rispondono a una richiesta e analizzano dati, un sistema agentico può perseguire un obiettivo definito e organizzare le operazioni necessarie per raggiungerlo.

Alla base di questa architettura ci sono gli agenti di intelligenza artificiale, componenti software progettati per svolgere compiti specifici. In molti casi, più agenti operano insieme, coordinati da un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM, Large Language Models) che svolge una funzione di ragionamento e di gestione delle attività.

Il funzionamento segue un ciclo continuo: il sistema raccoglie informazioni da diverse fonti, comprende il contesto, analizza i dati disponibili e definisce una strategia operativa, suddividendo l’obiettivo in azioni più semplici. Una volta stabilito il piano, l’agente può interagire con altri sistemi informatici per eseguire le attività previste.

Dopo ogni operazione, l’intelligenza artificiale valuta i risultati ottenuti e utilizza queste informazioni per migliorare le decisioni successive, adattando progressivamente il proprio comportamento.

A cosa serve l’AI agentica?

Il cosiddetto “approccio agentico” viene studiato per applicazioni in cui è necessario coordinare attività diverse o gestire flussi di lavoro complessi. Ecco alcuni esempi.

Nel campo dell’assistenza clienti, sistemi basati su agenti possono analizzare le richieste degli utenti e gestire alcune operazioni di supporto, consentendo agli operatori umani di concentrarsi sui casi più complessi.

Un altro ambito in cui l’AI agentica viene presa in considerazione è la gestione delle catene di approvvigionamento. Analizzando dati relativi a vendite e spedizioni, questi sistemi possono contribuire a ottimizzare la logistica e a prevedere la domanda.

Nel settore sanitario, l’utilizzo di sistemi agentici viene valutato per attività di analisi dei dati clinici e della letteratura scientifica, con l’obiettivo di supportare diagnosi e pianificazione dei trattamenti.

Applicazioni simili vengono considerate anche nel campo finanziario, dove l’analisi automatizzata dei dati può essere impiegata per valutare il rischio o per supportare alcune strategie di investimento. nel 2026, un agente di intelligenza artificiale ha completato anche un pagamento reale su infrastruttura bancaria.

Un’altra area di sviluppo riguarda il software. In questo contesto, l’intelligenza artificiale basata su agenti può contribuire ad automatizzare alcune fasi della programmazione, come la generazione del codice.

Il futuro dell’intelligenza artificiale agentica

L’adozione dell’AI agentica in aziende richiede valutazioni tecniche e organizzative accurate. Il funzionamento di questi sistemi dipende in larga parte dalla qualità dei dati utilizzati, che devono essere affidabili e aggiornati per garantire decisioni coerenti.

Accanto agli aspetti tecnici emergono anche questioni legate alla sicurezza e alla supervisione umana, che resta ancora fondamentale. Sistemi progettati per prendere decisioni autonome devono essere monitorati per evitare errori o conseguenze indesiderate. Un altro tema centrale riguarda la trasparenza dei processi decisionali: comprendere come l’intelligenza artificiale arriva a una scelta è importante per individuare eventuali criticità e correggerle tempestivamente.

L’AI agentica viene spesso considerata una fase evolutiva ancora in sviluppo, con l’obiettivo di creare sistemi capaci di gestire attività complesse e di adattarsi nel tempo ai risultati ottenuti.