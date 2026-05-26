Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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WhatsApp sta ricevendo un importante aggiornamento, con diverse nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti.

Con l’update in fase di distribuzione a partire dal 26 maggio 2026, infatti, l’applicazione introduce novità legate al trasferimento tra sistemi operativi, gestione delle chat e utilizzo dell’intelligenza artificiale, per modificare le foto prima di inviarle.

Si tratta di un pacchetto di novità molto importante che punta a garantire un ulteriore salto di qualità per l’applicazione, sempre più ricca e completa. Ecco tutte le novità in merito.

Le novità di WhatsApp

Tra le novità annunciate in queste ore da Meta c’è la possibilità di trovare ed eliminare file di grandi dimensioni direttamente all’interno di una chat, tramite la sezione Gestisci spazio di archiviazione, accessibile premendo sul nome della chat.

In questo modo è possibile ottimizzare lo spazio occupato da una chat e gestire meglio i backup. I file di grandi dimensioni possono essere eliminati senza cancellare tutti gli altri messaggi. Da segnalare anche un miglioramento del trasferimento delle chat da iOS ad Android e viceversa.

Il nuovo sistema messo a punto da WhatsApp permette di effettuare il trasferimento dei dati con pochi tocchi. C’è poi un’altra novità molto interessante per gli utenti iOS che, finalmente, hanno la possibilità di sfruttare una funzionalità, molto comoda, già da tempo disponibile su Android.

Per chi ha un iPhone, infatti, ora WhatsApp permette di gestire due account in contemporanea sullo stesso smartphone, senza la necessità di avere due dispositivi. Per migliorare le chat, inoltre, l’applicazione ha introdotto un sistema che suggerisce gli sticker da utilizzare in una conversazione.

Ricordiamo che l’applicazione ha da poco integrato le chat in incognito per consentire agli utenti la possibilità di sfruttare l’app con una maggiore privacy durante l’utilizzo dei chatbot AI. Tutte queste novità si sommano al rilascio del piano WhatsApp Plus, la versione a pagamento dell’app che introduce funzionalità extra.

Sempre più IA

Per WhatsApp c’è sempre più spazio per l’intelligenza artificiale. Gli utenti, infatti, potranno sfruttare Meta AI per modificare e ritoccare le immagini prima di inviarle, direttamente dalla chat e senza bisogno di utilizzare app esterne.

L’integrazione con l’IA diventa sempre più profonda e gli utenti WhatsApp hanno la possibilità di utilizzare funzionalità di scrittura legate all’intelligenza artificiale, che sarà in grado di suggerire una risposta in base alla conversazione in corso.

Tutte le novità citate sono in fase di implementazione e saranno disponibili nel corso dei prossimi giorni, dopo aver aggiornato l’app. Le funzioni legate a Meta AI potrebbero non essere disponibili per tutti, almeno inizialmente, e potrebbero non arrivare in tutti i mercati.