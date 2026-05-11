Telegram: le novità dell'aggiornamento di maggio 2026 includono tanta IA, e non solo
L’IA diventa protagonista su Telegram: scopri i Guest Bots, la Chat Automation per rispondere in automatico e tutte le novità di maggio 2026 per la produttività e i gruppi.
- L'aggiornamento di maggio 2026 trasforma Telegram in un hub operativo integrando l'intelligenza artificiale in molte funzioni.
- I Guest Bots permettono di citare un bot con la chiocciola in qualunque chat per ricevere risposte istantanee senza aggiungerlo.
- Chat Automation, stili AI personalizzati, ricerca sticker potenziata e sondaggi avanzati migliorano produttività, moderazione e personalizzazione.
L’ultimo rilascio di Telegram trasforma l’applicazione in un vero hub operativo grazie all’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale. Le innovazioni principali riguardano i “Guest Bots“, utilizzabili in ogni chat senza aggiungerli, l’automazione delle risposte del profilo e nuovi strumenti per la gestione dei grandi gruppi e dei sondaggi.
- Aggiornamento Telegram di maggio 2026
- I Guest Bots
- Chat Automation e stili AI personalizzati
- Gestione gruppi e ricerca sticker
Aggiornamento Telegram di maggio 2026
L’aggiornamento di maggio 2026 di Telegram non è la solita lista di piccoli aggiustamenti tecnici a cui molte app ci hanno abituato.
Telegram ha deciso di alzare la posta, puntando tutto su una visione dove l’intelligenza artificiale non è più un elemento di contorno, ma un assistente che lavora quasi in background in modo onnipresente.
Con oltre dieci nuove funzioni e ben duecento correzioni di bug, la piattaforma di Pavel Durov prova a distanziare la concorrenza puntando sulla produttività e sulla personalizzazione estrema del profilo.
I Guest Bots
La novità che probabilmente cambierà il modo in cui molti di noi lavorano e comunicano quotidianamente riguarda l’interazione con i bot.
Fino a ieri, per utilizzare un assistente digitale, dovevamo cercarlo, avviarlo o, peggio, inserirlo in un gruppo con tutti i rischi legati alla privacy e al disordine visivo. Con l’introduzione dei Guest Bots, tutto questo diventa un ricordo.
Ora è sufficiente menzionare il bot desiderato tramite il suo username preceduto dalla “chiocciola” in qualunque conversazione, sia essa privata o di gruppo.
Il bot risponderà all’istante nello spazio della chat. Per chi cerca strumenti che semplifichino la vita invece di complicarla, questa è una vittoria: si ha a disposizione la potenza del calcolo AI esattamente dove serve, senza passaggi burocratici digitali.
Un aspetto non trascurabile riguarda la riservatezza: gli sviluppatori garantiscono che il bot legga esclusivamente il messaggio in cui è citato, ignorando il resto dello storico.
Chat Automation e stili AI personalizzati
Se usate Telegram per gestire piccoli business o community, la funzione Chat Automation potrebbe essere la svolta che aspettavate.
All’interno delle impostazioni del profilo, è ora possibile delegare a un bot il compito di rispondere ai messaggi in nostra vece.
Non è un “fuori ufficio” statico, ma un vero agente che può interagire in base alle autorizzazioni che decidiamo di concedergli, filtrando ad esempio solo i nuovi contatti.
Parallelamente, l’editor di testo guadagna gli stili AI personalizzati. Immaginate di poter impostare un tono di voce specifico per i vostri messaggi, magari formattandoli in modo professionale o ironico premendo un tasto.
Questi stili possono anche essere condivisi con il proprio team di lavoro tramite link, assicurando una coerenza comunicativa che prima richiedeva molta attenzione manuale.
Gestione gruppi e ricerca sticker
Non di sola produttività vive l’utente, e Telegram lo sa bene. La ricerca nel pannello degli sticker è stata completamente rivista e ora attinge a un database immenso di oltre 100 milioni di elementi.
La tecnologia alla base è il Cocoon Network, che permette all’app di comprendere le chiavi di ricerca in ben 36 lingue diverse, italiano incluso.
Infine, chi si occupa di moderazione troverà pane per i suoi denti con i nuovi sondaggi avanzati. È possibile limitare la partecipazione in base alla provenienza geografica o all’anzianità di iscrizione, ottenendo statistiche granulari sull’andamento dei voti dopo la soglia delle cento preferenze.
Anche i messaggi programmati ricevono un piccolo ma gradito aggiornamento: la possibilità di essere inviati in modalità silenziosa, un atto di gentilezza verso i destinatari che magari ricevono notifiche in orari poco consoni.
In questo aggiornamento di maggio 2026, Telegram conferma la sua natura di laboratorio tecnologico, unendo l’utile dell’AI al dilettevole della messaggistica sociale.
FAQ
I Guest Bots sono bot utilizzabili senza aggiungerli: basta menzionarli con @username in qualsiasi chat e risponderanno al messaggio citato.
No: gli sviluppatori dicono che il bot legge solo il messaggio in cui è citato e ignora il resto della cronologia.
È una funzione che permette a un bot di rispondere ai messaggi al posto tuo, con regole e autorizzazioni configurabili.
Sono template di tono e formato dei messaggi che puoi impostare e condividere via link per coerenza comunicativa.
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