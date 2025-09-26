Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google sta sviluppando nuove modalità di interazione con Gemini sugli smartwatch con Wear OS, semplificando le conversazioni con l’AI e rendendole più fluide

In Sintesi

Google sta lavorando per rendere le conversazioni con Gemini su Wear OS più fluide e naturali, con una modalità chiamata “Always Open Mic for Follow-on”.

L’opzione manterrà il microfono attivo dopo una risposta dell’assistente AI, eliminando la necessità di riattivarlo manualmente per le domande successive.

L’obiettivo è trasformare lo smartwatch in un assistente personale totalmente integrato con interazione continua e potenzialmente a mani libere.

Gli smartwatch stanno diventando sempre più centrali nella vita delle persone, al punto che le grandi aziende stanno investendo molto in questo settore. Tra queste anche Google che sta lavorando a una nuova modalità di interazione con Gemini sui wearable con sistema operativo Wear OS.

L’obiettivo del colosso di Mountain View è semplificare le conversazioni con l’assistente virtuale, renderle più fluide e naturali, eliminando tutto ciò che interrompe il ritmo del dialogo.

In che modo gli utenti potranno parlare con Gemini su smartwatch

Al momento quando si utilizza Gemini su Wear OS, il microfono si disattiva automaticamente dopo aver ricevuto la risposta, spezzando il flusso della conversazione. Questo obbliga l’utente a fare di nuovo tap sull’icona del microfono per proseguire con una eventuale domanda di follow-up.

Come evidente, questa operazione è poco pratica nelle “situazioni più movimentate” o durante le attività che richiedono l’uso delle mani, peggiorando ulteriormente la user experience.

Secondo quanto emerso dall’analisi del codice della versione 1.26.6.804623660 dell’app Gemini per Wear OS, Google sarebbe al lavoro su una modalità capace di garantire un’interazione continua e senza interruzioni, superando la necessità di dover riattivare manualmente il microfono ogni volta che si vuole parlare con l’assistente AI.

L’opzione, chiamata Always Open Mic for Follow-on, permetterebbe al microfono di rimanere attivo anche dopo la risposta dell’assistente, consentendo all’utente di porre ulteriori domande senza dover intervenire manualmente. Un comportamento simile a quello già sperimentato su smartphone Android, dove Gemini resta in ascolto per eventuali richieste successive.

A questo si aggiunge anche l’attivazione vocale tramite comando Hey Gemini, che potrebbe aprire la strada a un’interazione completamente hands-free, capace di garantire un dialogo ancora più naturale, continuo e privo di interruzioni.

Altra interessante novità per gli smartwatch sono le opzioni di personalizzazione delle risposte vocali di Gemini con la possibilità di disattivarle permanentemente, ricevendo esclusivamente l’output testuale sul display dello smartwatch. Fino ad oggi, per “togliere il volume a Gemini” l’utente doveva intervenire manualmente con il pulsante mute durante la risposta, un’operazione che richiedeva un certo tempismo per evitare di avviare l’assistente vocale in un momento inopportuno.

Quando arrivano le nuove funzioni di Gemini su WearOS

Tutte queste novità, mostrano la strategia che Google sta seguendo per Gemini su WearOS: quella di trasformare lo smartwatch in un assistente personale totalmente integrato nella quotidianità delle persone. E questi aggiornamenti, segnano dei passi concreti verso un’esperienza sempre più efficiente e intuitiva.

Al momento, però, non c’è ancora la certezza che queste impostazioni saranno implementate su larga scala e, come anticipato, si tratta solo di stringhe di codice trovate all’interno del codice dell’ultima versione dell’App e, se non soddisferanno i requisiti imposti dal colosso di Mountain View, potrebbero non essere mai rilasciate in versione stabile.