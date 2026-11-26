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Nuova truffa via PEC a nome dell'Agenzia delle Entrate: come riconoscere il falso rimborso IRAP, quali sono i rischi per le aziende e come verificarlo

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Un nuovo avviso pubblicato dall’Agenzia delle Entrate riaccende l’attenzione sul tema delle truffe online legate ai rimborsi fiscali che, purtroppo, è sempre di grande attualità e può rappresentare una minaccia concreta per gli utenti che rischiano di dover fare i conti con un nuovo raggiro.

Questa volta, la nuova campagna di phishing si concentra su un falso rimborso IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), ma il meccanismo potrebbe facilmente essere adeguato per coinvolgere altre imposte e, quindi, colpire altri contribuenti.

La truffa segue uno schema abbastanza standard che, già in passato, si è dimostrato essere molto efficace. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha scelto di pubblicare un nuovo avviso, dal titolo “Nuova campagna di false comunicazioni di rimborso“. Ecco i dettagli completi.

Come funziona la truffa del falso rimborso IRAP via PEC

La campagna malevola sfrutta la posta elettronica certificata per conferire maggiore credibilità al raggiro. I messaggi vengono recapitati da un indirizzo costruito per sembrare istituzionale (pec.dp2romarimborsiagenziaentrate.it) ma del tutto estraneo all’ente. Nel testo viene prospettato un ipotetico rimborso IRAP, presentato esclusivamente a titolo di simulazione.

Per ottenere una stima precisa dell’importo, al destinatario viene chiesto di compilare un modulo allegato inserendo diversi dati fiscali e di rispedirlo all’indirizzo PEC controllato dai malintenzionati. Nonostante l’impiego del logo ufficiale e di una grafica che imita fedelmente i documenti autentici, il contenuto è alterato a scopo fraudolento. Da segnalare, inoltre, che all’interno del documento compare un collegamento che rimanda a un sito web attualmente non raggiungibile.

Ricordiamo che il tema delle truffe di phishing legate all’Agenzia delle Entrate non è certo nuovo. Di recente, infatti, in rete è circolata una truffa analoga mentre pochi mesi fa abbiamo registrato il caso di una truffa via SMS, sempre legata al tema dei rimborsi fiscali.

I rischi per le aziende e come verificare le comunicazioni

L’obiettivo dell’operazione è raccogliere informazioni sensibili relative alle imprese e ai rispettivi legali rappresentanti nel momento in cui il modulo compilato viene inviato ai truffatori. I dati sottratti possono essere sfruttati in seguito per diverse attività illecite:

furto dell’identità digitale del legale rappresentante;

frodi di natura bancaria;

attacchi di ingegneria sociale condotti impersonando l’azienda colpita;

rivendita delle informazioni acquisite.

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si dichiara totalmente estranea a questi invii e raccomanda di non interagire in alcun modo con i messaggi sospetti, evitando di trasmettere dati personali o aziendali. In caso di dubbi sull’autenticità di una comunicazione ricevuta, è consigliabile effettuare una verifica preliminare tramite la pagina “Focus sul phishing” del portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it, utilizzare i canali di contatto ufficiali presenti sul sito o rivolgersi direttamente all’ufficio territorialmente competente.

Come difendersi

Per ridurre l’esposizione a campagne di phishing di questo tipo, la regola principale resta quella di non utilizzare mai i contatti o i link presenti all’interno di comunicazioni inattese. Qualsiasi posizione relativa a rimborsi, avvisi o pendenze fiscali può essere verificata in autonomia accedendo direttamente al proprio Cassetto Fiscale sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate oppure consultando il proprio commercialista o consulente fiscale.