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L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha varato una nuova strategia per proteggere i cittadini dalle frodi e dallo spam telefonico. Attraverso la delibera 21/26/CIR, viene introdotto l’uso di numerazioni a tre cifre per identificare in modo univoco i call center autorizzati e i servizi legittimi, permettendo agli utenti di distinguere immediatamente una chiamata affidabile da un potenziale tentativo di raggiro.

Caos dei call center: una difesa concreta

Il telefono squilla, guardiamo il display e il dubbio è sempre lo stesso: rispondere o ignorare? Per chi appartiene alla generazione che ha visto nascere il web ma ricorda ancora il telefono fisso, la gestione della privacy è diventata una battaglia quotidiana.

AGCOM ha deciso di intervenire su questo fronte con una misura che punta tutto sulla trasparenza immediata. L’idea è semplice quanto efficace: se il chiamante è un operatore serio e autorizzato, deve essere riconoscibile a colpo d’occhio.

La delibera del 14 aprile 2026 segna un cambio di passo rispetto al passato. Non si parla più solo di liste di opposizione, ma di un’identità visiva del numero.

I nuovi numeri brevi a 3 cifre serviranno a marcare il confine tra chi rispetta le regole e chi opera nel sottobosco del telemarketing selvaggio. In questo modo, l’utente non deve più giocare a fare l’investigatore privato prima di premere il tasto verde.

Cosa prevede la delibera

Il provvedimento è il frutto di una consultazione pubblica che ha coinvolto i principali attori del settore delle telecomunicazioni. Questo dettaglio è fondamentale perché suggerisce che le nuove regole abbiano una base di fattibilità concreta, evitando di rimanere semplici dichiarazioni d’intenti.

L’obiettivo principale è abbattere l’ambiguità che ha permesso alle truffe telefoniche di proliferare negli ultimi anni, spesso sfruttando tecniche di manipolazione dell’identità del chiamante.

Al centro di questa riforma c’è l’ampliamento delle numerazioni utilizzabili. Oltre ai classici numeri di rete fissa o mobile, AGCOM ha autorizzato l’impiego di codici simili a quelli già in uso per il customer care o i servizi di pubblica utilità.

Questo significa che, nel prossimo futuro, potremmo vedere sul display del nostro smartphone prefissi e formati che oggi associamo solo all’assistenza clienti o alle emergenze, ma dedicati specificamente alle attività commerciali autorizzate.

Un percorso a tappe verso la trasparenza

Chi si aspetta un cambiamento radicale da un giorno all’altro dovrà avere un po’ di pazienza.

L’Autorità ha infatti preferito un approccio graduale. Il pacchetto di misure già attivo permette di sfruttare numerazioni destinate a servizi sociali, emergenze e customer care anche per altre tipologie di comunicazione dati e voce, inclusi SMS e MMS. È il primo tassello di un mosaico più ampio.

Il passaggio successivo, forse il più atteso da chi è stanco di interruzioni moleste durante la giornata, riguarda l’obbligo di numerazioni dedicate esclusivamente alla vendita telefonica.

AGCOM ha previsto l’istituzione di un tavolo tecnico per definire i dettagli operativi della transizione. Questo gruppo di lavoro avrà il compito di monitorare l’impatto sul mercato e assicurarsi che le aziende si adeguino senza creare disservizi, ma con la priorità assoluta di tutelare il consumatore finale.

Cambio di abitudini

In termini pratici, l’introduzione dei numeri brevi a 3 cifre trasformerà il modo in cui interagiamo con il telemarketing.

Se oggi siamo abituati a diffidare dei numeri cellulari sconosciuti o dei prefissi geografici che non riconosciamo, domani avremo un codice standardizzato. Sapere che una chiamata proviene da una numerazione certificata riduce drasticamente il rischio di cadere nelle trappole di chi punta all’estorsione di dati personali o alla firma di contratti fantasma.

Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio di contrasto alle frodi, rese sempre più sofisticate dall’uso di tecnologie avanzate. Rendere il “chi chiama” un dato certo e verificabile è la prima linea di difesa per chiunque voglia continuare a usare il telefono senza l’ansia costante di subire un raggiro.