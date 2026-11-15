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Nel novembre 2026 un guasto alle reti di comunicazione del traffico aereo statunitense ha fermato i decolli, mentre i voli in corso proseguivano.

Gli aerei sono progettati per affrontare guasti elettrici, perdita di un motore e fulmini, grazie a sistemi ridondanti e procedure specifiche.

I dati IATA mostrano che gli incidenti sono rari e si concentrano soprattutto nelle fasi di decollo e atterraggio.

Ogni volta che le cronache parlano di voli bloccati, di problemi ai software o di una rete che smette di funzionare, chi ha un biglietto in tasca finisce a farsi lo stesso conto: quanto poco, o quanto tanto, serve per mettere nei guai un aereo a diecimila metri di quota?

La risposta in realtà sta in parte nel modo in cui un aereo di linea è costruito e in parte nelle statistiche sugli incidenti. I guasti che spaventano di più i passeggeri, del resto, raramente coincidono con quelli che compaiono nei rapporti sulla sicurezza.

Il blocco dei voli negli Stati Uniti e gli aerei rimasti in quota

Recentemente, centinaia di aerei sono rimasti fermi negli USA: la Federal Aviation Administration, l’autorità americana per l’aviazione civile, ha fermato per circa quattro ore tutti i decolli, richiamando circostanze straordinarie e ragioni di sicurezza. All’origine c’era un guasto alle reti di comunicazione dei centri che gestiscono il traffico aereo, mentre oltre tremila aerei erano in volo verso gli scali del Paese.

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha attribuito il blocco a router sovraccarichi di dati, parte di un’infrastruttura datata che ha iniziato a restituire letture incoerenti. Quando i controllori ricevono informazioni poco affidabili, la contromisura consiste nel ridurre il traffico: i decolli vengono sospesi e gli aerei già partiti proseguono fino all’atterraggio.

La scelta ha una logica: il controllo da terra serve a tenere i velivoli distanziati fra loro, mentre spinta, energia e strumenti stanno tutti a bordo. Anche per la radio muta esiste una procedura internazionale: l’equipaggio imposta sul transponder, l’apparato che identifica l’aereo sui radar, il codice 7600, che segnala a terra l’avaria delle comunicazioni.

I guasti che un aereo di linea è progettato per reggere

Ci sono, poi, dei guasti che effettivamente gli aerei sono progettati per gestire, e il primo è quello elettrico. L’impianto di bordo è una rete autonoma, senza legami con quella di terra, e nei jet moderni conta almeno tre generatori di pari capacità: uno è mosso dall’APU, una piccola turbina ausiliaria montata in coda, gli altri sono collegati ai motori.

Se si perdono tutti, intervengono le batterie e poi la RAT (Ram Air Turbine), una piccola elica che esce dalla fusoliera e gira spinta dal flusso d’aria. Produce meno energia dei generatori principali, quanto basta per comandi di volo, strumenti essenziali, navigazione e radio.

Il secondo riguarda i motori. Un bimotore, per ottenere la certificazione, deve dimostrare di poter proseguire il volo e atterrare con un solo propulsore, e dal 1985 le regole ETOPS stabiliscono quanto può allontanarsi da un aeroporto adatto a un atterraggio d’emergenza.

Il terzo arriva dal cielo: ogni aereo di linea viene colpito da un fulmine in media una volta l’anno. La struttura è costruita per lasciar scorrere la corrente lungo la fusoliera, e i circuiti elettronici sono protetti dagli sbalzi di tensione.

E se invece, si spengono tutti i motori? Ecco, un aereo senza spinta continua a volare perdendo quota in modo graduale, cioè plana. Il caso di riferimento è il volo Air Transat 236 dell’agosto 2001: un Airbus A330 partito da Toronto per Lisbona rimase senza carburante.

Era sull’Atlantico, e si ritrovò con entrambi i motori spenti. L’equipaggio planò per 19 minuti e circa 120 chilometri fino alla base di Lajes, nelle Azzorre. A bordo c’erano 306 persone, tutte sopravvissute.

Cosa fa cadere gli aerei, secondo i dati?

Il rapporto annuale sulla sicurezza della IATA, l’associazione internazionale delle compagnie aeree, conta per il 2025 51 incidenti su 38,7 milioni di voli. Otto sono stati mortali, con 394 vittime a bordo, e due soli disastri (Air India 171 e PSA Airlines 5342) pesano per oltre il 77 per cento del totale. Nel periodo 2021-2025 la media è di un incidente mortale ogni 5,6 milioni di voli.

La categoria storicamente più letale è la perdita di controllo in volo, quando l’equipaggio non riesce più a governare l’aereo. Nel 2025 non se n’è verificata nessuna, ed è la seconda volta che accade dopo il 2020. Gli incidenti più frequenti sono stati invece gli urti della coda sulla pista, i problemi al carrello, le uscite di pista e i danni durante le operazioni a terra.

I numeri indicano quindi che il rischio si concentra in decollo e in atterraggio, molto più che nei guasti isolati in quota. Il blocco americano risponde alla stessa logica: tenere gli aerei a terra costa ritardi e cancellazioni, e riduce il rischio per chi è già in volo.