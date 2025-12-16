Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Tada Images / Shutterstock

In sintesi

OpenAI punta al rilascio della Adult Mode di ChatGPT nel primo trimestre del 2026, come confermato da Fidji Simo durante un briefing su GPT-5.2.

La nuova modalità sarà opzionale e riservata ai maggiorenni, con conversazioni più aperte e meno filtri, subordinate però a un sistema di verifica dell’età ancora in fase di test.

OpenAI ha confermato le tempistiche di rilascio della Adult Mode di ChatGPT. La nuova modalità, che offrirà agli utenti la possibilità di accedere a conversazioni più mature e con meno filtri sui contenuti, sarà riservata, naturalmente, agli utenti maggiorenni. Il lancio è molto vicino.

Quando arriva la Adult Mode di ChatGPT

Da tempo si parla dell’arrivo della nuova Adult Mode di ChatGPT, che a breve registrerà anche l’arrivo della pubblicità. Nelle ultime ore, però, OpenAI ha chiarito quelle che dovrebbero essere le tempistiche di rilascio. Durante un briefing dedicato a GPT-5.2, infatti, Fidji Simo, CEO of Applications di OpenAI, ha confermato che l’obiettivo è arrivare al rilascio nel corso del primo trimestre del 2026. Non c’è ancora una data ufficiale ma il periodo di lancio è ormai definito. L’azienda, però, dovrà superare alcuni ostacoli.

I problemi da affrontare

La Adult Mode rappresenta una novità su cui OpenAI punta molto per arricchire ChatGPT e incrementarne le potenzialità, anche in considerazione delle critiche ricevute su temi come sessualità e contenuti per adulti.

In linea di massima, questa modalità dovrebbe offrire agli utenti la possibilità di effettuare conversazioni più aperte e prive di limitazioni con il chatbot AI, eliminando la censura e le limitazioni applicate per la tutela dei minori.

Come chiarito dall’esponente di OpenAI, attualmente la sfida principale è rappresentata dalla necessità di garantire un accesso soltanto a utenti maggiorenni ed evitare errori come la classificazione di utenti adulti come minori.

Attualmente, OpenAI sta testando un sistema che mira a stimare l’età dell’utente sfruttando l’intelligenza artificiale, per sostituire i sistemi più tradizionali. L’obiettivo è valutare l’accuratezza del nuovo modello per migliorare la procedura di identificazione.

In ogni caso, la Adult Mode sarà una modalità opzionale di ChatGPT e, quindi, dovrà essere abilitata dagli utenti, dopo aver completato un processo di verifica dell’età (ancora da stabilire). Le caratteristiche effettive di questa modalità, in ogni caso, non sono ancora note in modo completo.

Ulteriori aggiornamenti in merito alla Adult Mode arriveranno nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere quali saranno le scelte di OpenAI in vista del rilascio di questa nuova modalità, ormai imminente.