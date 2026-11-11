Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Con un comando testuale, ChatGPT e Claude potranno intervenire nei progetti Creative Cloud. Adobe prepara le prime beta per il 2027: ecco cosa cambierà.

iStock

Adobe aprirà Photoshop, Illustrator, Premiere e After Effects agli assistenti AI esterni, che potranno modificare i progetti attraverso istruzioni in linguaggio naturale.

Le integrazioni con agenti come ChatGPT e Claude arriveranno in beta privata nei primi mesi del 2027, senza una data pubblica di lancio.

Adobe annuncia anche nuove funzioni per Creative Agent e Firefly, con assistenti capaci di intervenire su contenuti e organizzare file, sempre sotto controllo umano.

Adobe apre le porte agli agenti di intelligenza artificiale di terze parti, consentendo agli utenti di utilizzare assistenti come ChatGPT e Claude per modificare i progetti creati con i suoi software. La novità è stata annunciata durante Adobe MAX 2026, la conferenza in programma a Miami Beach dal 10 al 12 novembre. Grazie alle nuove integrazioni, sarà possibile chiedere a un agente AI di intervenire direttamente sui file, senza dover eseguire manualmente ogni modifica. Le prime funzionalità saranno disponibili in beta privata all’inizio del 2027.

Come funzioneranno gli agenti AI nei programmi Adobe

Le nuove integrazioni interesseranno quattro applicazioni di Creative Cloud: Photoshop e Illustrator, oltre ai programmi di montaggio video Premiere e After Effects.

Per consentire agli assistenti AI di interagire con i propri software, Adobe utilizzerà il Model Context Protocol (MCP), uno standard che permette ai sistemi di intelligenza artificiale di comunicare con applicazioni esterne. Gli utenti potranno così impartire istruzioni in linguaggio naturale e lasciare che l’agente esegua le modifiche richieste direttamente all’interno dei programmi Adobe.

Uno degli esempi forniti dall’azienda riguarda la gestione di una campagna pubblicitaria. Se fosse necessario rimuovere un logo da numerosi materiali grafici, basterebbe effettuare la prima modifica e chiedere all’agente AI di applicarla anche agli altri file.

Gli agenti potranno lavorare direttamente sui file originali presenti sul computer, senza compromettere la possibilità di modificarli in seguito. I livelli di Photoshop e gli elementi vettoriali di Illustrator rimarranno infatti modificabili, così come le sequenze video. Gli utenti potranno quindi riprendere il lavoro con gli strumenti tradizionali e apportare ulteriori correzioni.

Un’altra possibilità riguarda l’utilizzo di più applicazioni attraverso lo stesso agente AI. Adobe ha spiegato, per esempio, che un assistente potrebbe recuperare un documento da Google Docs e utilizzarne il contenuto come riferimento per un progetto creativo. Una volta completato il lavoro, potrebbe anche condividere il risultato su Slack, purché disponga dei collegamenti necessari.

Adobe MAX 2026, arrivano assistenti AI in Creative Cloud e Firefly

Durante Adobe MAX 2026, l’azienda ha annunciato anche nuove funzionalità per Adobe Creative Agent, il proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale. Lo strumento sarà integrato in un numero crescente di applicazioni Creative Cloud, inizialmente attraverso versioni beta.

In Premiere, per esempio, sarà possibile chiedere all’assistente di applicare effetti a più clip contemporaneamente oppure di regolare l’esposizione di un’intera sequenza tramite un comando testuale. Le modifiche potranno essere controllate e corrette manualmente dall’utente.

Le novità interessano anche Adobe Firefly, la piattaforma per la creazione di contenuti attraverso l’intelligenza artificiale. Tra le funzioni annunciate ci sono gli always-on agents, assistenti progettati per svolgere determinate attività anche quando l’utente non è davanti al computer.

Questi agenti potranno occuparsi dell’organizzazione automatica dei file ricevuti e individuare eventuali problemi nei materiali video. I risultati saranno poi sottoposti al controllo dell’utente. La funzionalità sarà disponibile in beta all’inizio del 2027.

Per le integrazioni con gli agenti AI di terze parti, invece, Adobe ha confermato una prima fase di beta privata nei primi mesi del 2027. Al momento non è stata annunciata una data per il rilascio al pubblico. L’azienda sta ancora valutando quali funzionalità dei propri software potranno essere utilizzate dagli assistenti esterni.