Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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Da questa settimana, l‘app di Netflix non è più utilizzabile su diversi dispositivi, giudicati obsoleti e, quindi, non più supportati ufficialmente dall’azienda.

Per gli utenti che ancora utilizzano uno dei dispositivi coinvolti dalla fine del supporto da parte di Netflix, quindi, non sarà più possibile utilizzare l’app della piattaforma di streaming.

I dispositivi non più supportati

La fine del supporto da parte di Netflix, che intanto non rimborserà gli utenti dopo i rincari, riguarda una lunga serie di dispositivi. Per le app per Smart TV, in particolare, sono coinvolte:

i modelli LG e Panasonic prodotti prima del 2015

la serie EOS di Samsung, prodotta tra il 2012 e il 2015

diversi modelli Sony Bravia e, in particolare, le famiglie KDL, XBR, W95 e X95

In linea di massima, le Smart TV prodotte più di 10 anni fa non dovrebbero essere più in grado di utilizzare l’applicazione della piattaforma. Lo stop al supporto arriva anche per diversi set-top-box, come le prime tre generazioni di Apple TV, oltre che per diversi smartphone Android con una versione obsoleta del sistema (precedente alla 7.0). Netflix non è più utilizzabile su iPhone e iPad che non hanno iOS/iPadOS 17 o versioni successive. Anche per la PS3 è arrivata la fine del supporto ufficiale.

Specifichiamo che Netflix non ha un elenco completo dei dispositivi supportati e di quelli non supportati. Di conseguenza, anche in considerazione dei tantissimi modelli attivi sul mercato, è difficile stilare un elenco dei modelli che stanno per perdere o hanno già perso il supporto e che, quindi, non riceveranno più aggiornamenti per l’app del servizio, che smetterà di funzionare. Fortunatamente, c’è un modo semplice per verificare se Netflix non è più utilizzabile su un televisore o su un altro dispositivo.

Come verificare se Netflix non funziona

Netflix ha sviluppato un sistema semplice e immediato per consentire agli utenti di verificare se il proprio televisore o un qualsiasi altro dispositivo non è più supportato.

Tutto quello che bisogna fare è prendere nota del codice errore che sarà mostrato all’apertura dell’app della piattaforma di streaming.

I codici R40, R12 o R25-1 indicano errori legati alla fine del supporto e, di conseguenza, confermano che Netflix non è più utilizzabile sul dispositivo.

Oltre a uno di questi codici, l’applicazione potrebbe mostrare anche un testo come:

Netflix non è più disponibile su questo dispositivo

Netflix non sarà purtroppo più disponibile su questo dispositivo dopo la data gg/mm/aaaa

Cosa fare se Netflix non funziona più

Terminato il supporto ufficiale, Netflix dovrebbe smettere di funzionare sul dispositivo. Per continuare a utilizzare il servizio è necessario cambiare dispositivo per l’accesso. Chi ha un televisore non più supportato può valutare l’acquisto di una Fire TV Stick o di un altro dispositivo simile, da collegare alla porta HDMI. In questo modo, è possibile sfruttare una piattaforma smart aggiornata e, quindi, accedere all’app di Netflix liberamente e senza problemi di alcun tipo. Basteranno poche decine di euro per tornare ad accedere al servizio.