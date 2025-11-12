Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple prepara i nuovi iPhone 18 e punta al 2027 per il debutto degli iPhone 20, saltando la serie 19 per celebrare il ventennale della gamma con un design completamente rinnovato.

Addio alla Dynamic Island: dal 2027 la fotocamera frontale e i sensori Face ID saranno integrati sotto il display, segnando un punto di svolta per il futuro degli iPhone.

Apple guarda al futuro. Dopo il successo degli iPhone 17 (e gli scarsi risultati di iPhone Air), la casa di Cupertino sta già lavorando allo sviluppo delle prossime novità per la sua gamma di smartphone. In rampa di lancio ci sono i nuovi iPhone 18, in arrivo nel corso del prossimo anno, a cui seguiranno gli iPhone 20 che arriveranno nel 2027.

Non si tratta di un errore: Apple dovrebbe “saltare” la serie 19 per lanciare la serie 20 in occasione del ventennale della gamma iPhone. Questa nuova serie dovrebbe, inoltre, portare a un cambio di design con anche l’addio alla Dynamic Island. Ad anticipare queste informazioni è un nuovo report del noto insider Digital Chat Station.

Apple dice addio alla Dynamic Island

Apple ha deciso di dire addio alla Dynamic Island per i suoi iPhone. Il cambio di design arriverà nel corso del 2027 e segnerà un punto di svolta per la gamma di smartphone di Apple. Le indiscrezioni sono tante e bisognerà attendere ancora diversi mesi prima di avere informazioni più precise e dettagliate.

L’addio alla Dynamic Island dovrebbe arrivare grazie all‘integrazione della fotocamera anteriore e dei sensori del Face ID al di sotto del display. Si tratta di una soluzione su cui Apple sta lavorando da tempo e che richiederà ancora un po’ per poter essere ultimata, soprattutto per via della necessità di realizzare un sistema in grado di garantire una resa qualitativa elevata.

Sarà interessante capire in che modo Apple riuscirà a eliminare la Dynamic Island e a risolvere i problemi tecnici collegati al posizionamento sotto al display dei sensori fotografici. Le soluzioni disponibili oggi sul mercato non riescono ancora a garantire prestazioni soddisfacenti o quanto meno non sono vicine alla qualità di un iPhone.

Le novità di Apple

I prossimi anni saranno ricchi di novità per l’azienda di Cupertino, soprattutto per quanto riguarda la gamma di smartphone. Gli iPhone in arrivo sono tanti. Il prossimo anno, ad esempio, dovrebbe debuttare un nuovo 17e che sarà poi affiancato dagli iPhone 18 (il modello base potrebbe arrivare solo in un secondo momento, con Apple che potrebbe dare precedenza ai Pro) e dal primo iPhone pieghevole. Ulteriori novità arriveranno nel 2027 con il lancio del modello del ventennale che potrebbe portare all’addio alla Dynamic Island. In questo modo, Apple punta a crescere ancora, rafforzando la sua posizione sul mercato smartphone.